La enferma adicción de Robinson Díaz que le llenó la vida de problemas

El haber sido sacado de la lista de los actores consentidos y preferidos de los canales nacionales enfermó al actor quien confesó no haber sabido manejar el olvido

Robinson Díaz es uno de esos actores que todos extrañan en la pantalla chica, que es donde más se nota su ausencia. Aunque por estos días se le ve en el reencauche de la novela de Caracol, Vecinos, y hace unos días participó en una obra de teatro Mucho Animal, su talento dentro de la televisión nacional hace falta.

En una entrevista reciente el actor, que se hizo reconocido por la novela La mujer del presidente, donde compartió set con Marlon Moreno, dijo que para este 2022 iba a estar en un seriado para el Canal RCN y en la reposición de la Dama de Negro. Noticias que su fans, que no son pocos, celebran y esperan con ansias.

Hace unos años, Robinson, junto a Marlon Moreno, eran los actores más cotizados del momento. Robinson tenía contrato de exclusividad con Caracol, donde se convirtió en una estrella y donde lo trataban como tal. Pero al parecer Robinson se cayó o lo bajaron del pedestal en el que lo tenían. Y no por falta de talento, porque es lo que este actor de 55 años expira por cada uno de sus poros. Pocos como él. En Colombia se cuentan con los dedos. Robinson está en la misma bolsa donde está Marlon Moreno, Andrés Parra y un par más.

Dicen que sus posturas políticas sinceras lo sacaron del llavero de los canales privados, pero el también ha dicho en entrevistas que la fama y éxito que se ganó por esos días de gloria en la televisión le llenaron las cuentas bancarias, pero llegaron a hacerle mucho daño.

En una entrevista con Infobae Colombia, dijo que el éxito, aunque es mejor tenerlo crea muchos desajustes emocionales, mentales y personales. En aquella entrevista también confesó su adicción al éxito y que esa adicción le trajo en su momento algunos problemas.

El no estar en la cúspide lo llegó a acomplejar y a hacerlo sufrir. Por algún tiempo no supo manejar el haber sido olvidado por las programadoras, "El éxito es muy bueno cuando lo tienes pero es un hijo de puta cuando no"