La empresa de helicópteros de Efromovich no se recupera de su crisis

En septiembre de 2024 Ecopetrol le puso fin a la novela sobre el millonario contrato para su transporte aéreo, el más apetecido para cualquier empresa del sector. Conscientes de los cuestionamientos que pesaron sobre ellos por haber beneficiado a Helistar durante trece años seguidos, tomaron la decisión salomónica de contratarlos a ellos, pero también a Helicol, la empresa de helicópteros más antigua del país y que le pertenece a una sociedad de la que es dueño el empresario boliviano Germán Efromovich, quien hizo de Avianca su mina de oro durante quince años después de haber incursionado en petróleo y energía antes de la aviación.

Esto cayó como un bálsamo para Helicol, empresa que se acogió a la Ley de Insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades en 2019 y que a día de hoy sigue presentando graves problemas financieros, esto a pesar del empujón que Ecopetrol le dio eligiéndola para que la apoye en zonas apartadas del país donde tiene operaciones.

En particular, lo que hizo Ecopetrol con el contrato fue repartir las tres bases aéreas que tiene en el país, dándole las de Cúcuta y Soracá a Helistar y la de Paz de Ariporo en Casanare a Helicol. Pero, la petrolera que tiene como presidente a Ricardo Roa alega que a la fecha aún no han podido comenzar las operaciones y que, adicional a eso, la base no está en condiciones para hacerlo y tampoco se les han realizado las respectivas inspecciones a los helicópteros. El plazo se vencía el 3 de febrero.

Por su parte, Helicol asegura que ellos no han incumplido y que Helistar, la compañía que tenía la operación de esa base, no ha colaborado con ellos y sigue ocupando las instalaciones. De igual manera, responsabilizan a la Aeronáutica Civil, en cabeza de Sergio París Mendoza, de dilatar los procesos necesarios para comenzar las operaciones.

Los problemas financieros se agudizan

Paralelo a esto, Helicol está teniendo que lidiar con otro lío, esta vez con la Superintendencia de Sociedades de por medio. La entidad dirigida por Billy Escobar decidió multar con $ 28,4 millones, es decir, 20 salarios mínimos legales vigentes, al gerente y representante legal de la compañía, Santiago Triviño, por desacato al no haber presentado unos informes solicitados por el juez encargado de su proceso de reorganización.

Triviño lleva al frente de Helicol apenas cinco meses, el mismo tiempo que llevan con el contrato de Ecopetrol, puesto que el anterior representante legal Juan David Restrepo Botero fue removido por la Asamblea por presuntamente haber interferido en el proceso que está llevando a cabo la compañía para saldar sus deudas y salvarse.

Ya Triviño presentó un recurso de apelación buscando que se le retire la multa y entretanto la empresa de helicópteros sigue firme en su postura de que los problemas en la base Paz de Ariporo han sido por factores ajenos a su control.