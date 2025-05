La Embajadora en Egipto se estrena con el caso de la joven paisa asesinada en un festival de electrónica

.Publicidad.

La psicóloga Luz Elena Martínez aterrizó en la Embajada de Colombia en Egipto el pasado 23 de marzo en reemplazo de Ana Milena Muñoz de Gaviria quien llegó al cargo del gobierno de Iván Duque en 2018 y posteriormente, fue ratificada en el cargo por decisión del presidente Gustavo Petro cuando asistió junto a su esposo, el expresidente César Gaviria, a la posesión presidencial el 7 de agosto del 2022.

Ana Milena Muñoz fue anfitriona de la agenda de Petro en Egipto para definir los lineamientos de Colombia en la COP27 de su primer año de gobierno y luego recibió a la primera dama Verónica Alcocer en noviembre de 2024 cuando le organizó una agenda enfocada en cooperación. Sin embargo, con la llegada de Laura Sarabia, Ana Milena Muñoz de Gaviria fue una de las funcionarias de la Cancillería a las que Sarabia pidió la renuncia.

En su reemplazo llegó Luz Elena Martínez, quien no tiene experiencia en la carrera diplomática, pero si en psicología y filosofía. A los dos meses de su llegada tiene entre sus manos el duro caso de la muerte de Ivonne Daniela Latorre la joven colombiana de 24 años que fue asesinada en El Cairo. Su familia ha dicho en diferentes medios de comunicación que no ha recibido ayuda de la Cancellería en un video que no ha recibido ayuda de la Canciller ni de la Embajada en El Cairo, acusándola de “negligente” y pidió, una vez más, a la Embajada ahora en cabeza de Luz Elena Martínez ayuda para que agilicen las investigaciones contra los responsables. La familia Latorre sigue sin recibir respuesta.

El 4 de mayo Ivonne Daniela Latorre, de 24 años, falleció en El Cairo, Egipto después de luchar por su vida, conectada a un respirador, durante ocho días. Todo inició el 25 de abril cuando la joven viajó desde Barcelona, su lugar de residencia, hasta El Cairo para ir al evento de música electrónica Festival Zamma junto a su amiga Estefanía Bedoya. El primer día del festival, como se evidencia en la cuenta de Instagram de Ivonne Daniela Latorre, todo trascurrió en circunstancias normales. Este día como muestran las fotografías, Latorre conoció a una mujer llamada Jessi Moreno y quien aparece en sus redes sociales como Miss Escobar, con la que estuvo departiendo.

El segundo día del festival tuvo otro desenlace cuando Ivonne Daniela Latorre desapereció en el after party del evento que tuvo lugar en un hotel. Pero antes le escribió a sus familiares y amistades en las que enviaba su ubicación y pedía ayuda. “Mor, nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar”, “Por favor, vengan con la policía” y “Cada vez llegan más carros”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Desde entonces, la joven fue encontrada en un hospital de El Cairo con fracturas y en coma. Ni su amiga Estefanía Bedoya daba razón de lo que había sucedido ni tampoco Jessi Moreno. La familia de Ivonne Dnaiela Latorre viajó a El Cairo y aunque intentó trasladarla a España, la joven murió el 4 de mayo.