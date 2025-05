La élite que narra la realidad… y decide lo que se debe temer

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. Frente a los debates que siguen en curso alrededor de los cabildos, la consulta popular y las reformas propuestas por el Gobierno Nacional se hace necesario reflexionar de esa relación entre, titulares, percepción y salud democrática.



Los grandes medios de comunicación se han autoproclamado en "guardianes de la democracia" Pero, ¿es esto cierto?



En esta vídeocolumna se muestra como operan y el por qué entonces vemos ciertos titulares y discursos que lejos de contribuir a la democracia lo que hacen es moldear el miedo, para construir un consenso que les sea favorables. Dicho de otra manera, los que están a los micrófonos intentan generar un consenso favorable a los intereses de los dueños del micrófono.



¿Cómo combatir esto? pues no es algo fácil, pero desde luego es algo necesario para mejorar la calidad democrática de nuestro país. Por una parte se necesitan instituciones más vigilantes sobre aquellos poderes que no se someten a las urnas ni al escrutinio público, pero también, las instituciones por si solas no son suficientes, necesitamos una ciudadanía crítica, que lea entre líneas y que sobre todo se pregunte, ¿Quién me habla, por qué y que interés tiene? en la medida en que gocemos de una ciudadanía activa, crítica y responsable lograremos avanzar en el propósito de hacer de nuestro país un verdadera República Democrática.