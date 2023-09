¿La economía en manos de la mafia?

Por: Fabián A. Fonseca C. |

septiembre 29, 2023

Hace poco veía en las redes sociales una imagen del caricaturista denominado ‘’el tajalápiz’’ que me llamó mucho la atención, esta de manera muy sarcástica mostraba a un banco como un espacio o zona con barreras, obstáculos y laberintos para poder acceder a este. Tal caricatura la denominó ‘’trámites bancarios’’

Sin lugar a dudas esa imagen no raya para nada en lo absurdo o descabellado, más bien todo lo contrario le da sentido, argumento y ratifica la tesis de que los bancos y por ende el sistema financiero colombiano se convirtió en un lugar alejado, prohibido y de difícil acceso para la mayoría de colombianos, esos que no pueden acceder a los créditos y préstamos debido a que sus cuentas no tienen tantos activos como el dueño de la empresa o el gran magnate.

Cada vez vemos por ejemplo como el sistema financiero colombiano le cierre la puerta de las oportunidades o le pone trabas con interminables y engorrosos papeleos burocráticos a los ciudadanos de a pie, a la economía popular, a los emprendedores ilíquidos y a aquellos seres humanos que desean un mejor bienestar para sus familias.

Muchos mientras leen este artículo inferirán o concluirán que el autor lo que desea es que todo se le dé gratis o regalado a la gente como bien lo piensa la extrema derecha y los clasistas de la clásica frase del ¿usted no sabe quién soy yo?

Sin embargo, temo desanimarlos, más bien todo lo contrario, lo que deseo es que se reflexione sobre el papel de la banca para los colombianos, para esos que son la mayoría de clase media, microempresarios, tenderos, asalariados, emprendedores y todo aquel que desea un espaldarazo y apoyo por parte de los que poseen el capital. No se trata de regalar, se trata de que puedan acceder sin tanta traba o excesos a la economía legal, a esa que debería ser abierta a todos y de carácter popular.

Ante lo anterior para nadie es un secreto que en la actualidad la economía colombiana quedó secuestrada o está en manos de la mafia, o de esos llamados gota a gota que si prestan sin tanto trámite, pero con exagerada tasa de usura y revolver en mano a los ciudadanos. Prácticamente la ilegalidad se convirtió en el banco de aquellos colombianos que sin más remedio tuvieron que depender de los prestamistas clandestinos y de sus abusivas y violentas prácticas para poder tener un bien, de esos que infortunadamente son escasos en este país.

Hago un llamado para que las oportunidades sean para todos, y no solamente para aquellos que ya las tienen, y que es imperioso que los que nunca las han tenido por fin logren crear capital, bienes y patrimonio, a la vez que beneficios a mediano y largo plazo para el país.

Es realmente necesario e imperioso que la banca colombiana se popularice, y por fin deje de poner palos en la rueda a los ciudadanos que en su mayoría necesitan que el empujón de las oportunidades les lleguen, y el primer paso para esto es que el capital financiero permita, entienda y reconozca que su papel en la sociedad aparte de tener una rentabilidad, es también la de incentivar que el capital no sea para unos pocos sino para todos, y así lograr que el verdadero capitalismo en Colombia llegué, y no quede vituperado por la ilegalidad, la falta de oportunidades y la violencia que genera la exclusión del sistema legal financiero, y así finalmente evitar como bien menciona este artículo a que la economía quede en manos de la mafia.