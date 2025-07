La economía de Colombia no está mal, las cifras son buenas, a pesar de Petro

Anuncios.

El recorrido del economista antioqueño Fernando Panesso es largo, desde la gobernación de Antioquia en los tiempos de la guerra de Pablo Escobar hasta cargos en el alto gobierno embajadas en Turquía y el Ecuador, pero ante todo un observador y analista con cifras en la mano. De allí la autoridad para hablar con precisión sobre la realidad del país y no dudar en decir, Colombia no está mal, las cifras económicas son buenas, y en esto Petro no ha tenido que ver. Factores externos casi todos como el precio del café por las nubes, -casi a USD 3, una cosecha abundante, está entrando mucha plata por las remesas -12 mil millones- y del turismo y la coca y el dólar está a la baja; los balances de las empresas buenos, en fin el presente no está tan negro como lo pintan.

Anuncios.

Lea también: Por qué el rol de vicepresidente ha fracasado en Colombia, a pesar de poner muchos votos

La realidad es que han confluido factores que ha permitido al país sostenerse a pesar de la inestabilidad política, la incertidumbre, los bandazos y decisiones con un costo altísimos que se están pagando con recursos de deuda como es la creación de 200 mil nuevos puestos en burocracia gubernamental. El golpe lo va a sentir el próximo gobierno porque el déficit fiscal ese sí, está disparado y por tanto se va a requerir de un equipo económico muy sólido y que tenga el cinturón apretado.

Anuncios.

Juan Manuel Ospina: ¿Cuáles son las cifras con las que Petro está sacando pecho? ¿Cuáles son esos los resultados? Y ¿Qué hay detrás de todo eso?

Anuncios..

Fernando Paneso: Si uno mira los indicadores macroeconómicos de hoy, son positivos. Vamos a ver:

Primero, el más reciente indicador de inflación está en 4.52. Bajó. Y ha venido bajando dramáticamente.

Segundo, El dólar está alrededor de los 4.000 pesos, que hacía mucho tiempo, no estaba en esa cifra. Cuando dijeron que ganaba Petro, la gente salió y compraron dólares a más de 5.000 pesos. Hoy han perdido el 20% o el 25% de su inversión. Y sigue bajando.

Tercero, el consumo está disparado. Lo vemos en indicadores muy fáciles como la venta de vehículos. La venta de vehículos el año pasado, que fue un año malo, está más por encima del 20%. La demanda en turismo, así uno va a cualquier restaurante o se monta un avión, están llenos, los hoteles también están llenos. O sea, hay un consumo desbordado.

Detrás de eso, lo primero que encontramos, es el excesivo gasto público del Gobierno. La creación gigantesca de cargos en este tiempo, se habla de unos 200 mil empleos, eso genera demanda. Hay plata de bolsillo para gastar.

Ahora vamos a las consecuencias.

El año pasado entraron más de 12.000 millones de dólares de remesas. Eso es más que la exportación de café, banano y flores juntas. Todas esas remesas se monetizan. Plata que llega, que mandan y se vuelve plata de la familia de bolsillo. Se calcula que este año, al ritmo que va, se van a superar de remesas esos 12.000 millones de dólares.

Las 250.000 hectáreas de coca, cualquiera que sea la cifra real, eso genera plata. Es el cultivo más exitoso que hay en Colombia hoy. Entonces eso genera plata. Y esa plata también es de consumo.

La minería ilegal en Colombia, con el precio del oro a los precios internacionales que está, eso también genera pues el pequeño minero, el gran platal que se exporta el oro y llegan aquí.

Y una coyuntura que ha bajado un poco en estos días fue el café. El café estuvo hace unos tres meses por encima de tres dólares. Con la cosecha de este año, la mejor cosecha de mucho tiempo en cantidad. Precios altos, volumen grande de producción, intereses cafeteros, disparados.

Entonces con todo ese consumo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? El primero que es pues responde al gobierno es que está creando un déficit fiscal gigantesco. Para mí el grave problema económico que va a encontrar el próximo gobierno es el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de gastos sin los ingresos suficientes para pagarlos. ¿Cómo lo están solucionando ahora? Con títulos, dando ciertos pagos para pagar otros. Entonces van a generar una crisis fiscal. Y levantando la norma fiscal. Acaban de pedir romper la regla fiscal para poder tener más gastos. Como te digo, el endeudamiento del país sobre el PIB ha crecido de manera inmensa.

Vea aquí la conversación completa: