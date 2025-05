La dura realidad de rebuscarse el diario para comer

Por: EDUARDO PILONIETA PINILLA |

mayo 28, 2025

No hay nada que impresione más que tratar de penetrar en la mente de un ser humano para poder entender qué puede suceder en ella, cuando la vida lo pone en situaciones de necesidad extrema, especialmente cuando consisten en no lograr el dinero necesario para el sustento cotidiano.

Alguien decía que la vida humana consiste en “comer, beber, reproducirse y evitar ser comido” y todo en razón a que después de respirar, el poder beber y comer son necesidades absolutamente esenciales sin las cuales no es posible la vida humana.

En el mundo de hoy el sobrevivir implica dinero y para obtenerlo hay que hacer algo, y ya nuestros ancestros tenían claro que a la casa hay que llevar dinero honradamente o hay que llevar dinero. El problema del mundo civilizado es que no se logra comer si no se tiene quien le dé o se pueda conseguir el trabajo necesario para lograr la forma de hacerlo y todo ello, en la mayoría de los casos, solo se puede con dinero y ello implica realizar una actividad cualquiera, siendo la más común la de trabajar siempre y cuando se haga una actividad que pueda transformarse en dinero, lo cual hace que este sea fundamental en nuestra vida; si no se logra, se produce una ansiedad enorme por el miedo al futuro, la desesperanza y la sensación de ahogo, que además se complementa con la del fracaso o vergüenza, primero, porque que no se sabe qué hacer, segundo, porque se produce un sentimiento de inutilidad y tercero, por la sensación de derrota absoluta.

Ahora, como está en juego el poder de supervivencia, aparece una fuerza que empuja a no dejarse morir, así haya que hacer hasta lo ilegal para conseguirlo, lo cual explica muchas veces los altos índices de violencia que azota nuestras regiones.

El desempleo en principio se alimenta de la esperanza de un futuro salvador, pero con el paso del tiempo se afecta la dignidad del desocupado, le acomete la impotencia, se produce el desespero y finalmente se puede llegar hasta acciones irracionales que terminan siendo, lo reiteramos, la justificación de la violencia social.

De un tiempo acá se ha venido planteando la discusión de sí frente al tema de la desocupación, en casos como el de nuestro país el problema es del “derecho del trabajo” es decir, de leyes y decretos o del "derecho al trabajo" es decir, de la existencia de oportunidades para que el hombre con recursos naturales con que cuenta pueda lograr la ejecución de una actividad que le permita obtener lo necesario para poder vivir con algo de dignidad o simplemente para poder mantenerse con vida.

Las sociedades modernas no han podido entender que la ausencia de fuentes de trabajo es una verdadera bomba social que puede y de hecho lo es, ser utilizado maliciosamente para hacer política barata y demagógica, para lo cual simplemente basta echar una mirada a nuestro alrededor para entender de qué estamos hablando y cuando un pueblo como el nuestro tiene una informalidad del 57% de la fuerza laboral y un desempleo del más del 10% de la misma, debe procurarse la posibilidad de disminuir estos factores de riesgo que hoy muy maliciosamente son utilizados como argumentos para hacer una política barata, de esa que está llevando al país al borde de la quiebra argumentando que hay necesidad de hacer cambios sociales hacia modelos como los que han convertido en verdaderos paraísos de prosperidad y bonanza a Cuba, Nicaragua, Venezuela y al paso que vamos a nuestra amada Colombia.

¿Por qué no miramos el ejemplo de los países asiáticos y copiamos las fórmulas que los han llevado a un verdadero desarrollo social?

Creemos que definitivamente se requiere voluntad política, honradez moral a toda prueba y abandonar la tesis político-social que conduce al fracaso como se ha demostrado fehacientemente en otros países y copiar de aquellos que habiendo sido tan pobres o más que nosotros, en pocos años se han convertido en verdaderas naciones donde es posible la vida más cómoda de sus pobladores humanos.

