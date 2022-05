La dura batalla que atraviesa Sara Uribe y no es Freddy Guarín

La modelo no se ha mostrado con el mejor ánimo en redes sociales, donde decidió desahogarse con sus seguidores para hablar de un problema de salud en su familia

Como siempre se le ha visto, a Sara Uribe nada la derrumba. A pesar de vivir sustos, separaciones y una fuerte depresión, la modelo sigue con su fe intacta y compartiendo un testimonio de superación con sus seguidores. Sin embargo, los últimos días no han sido los mejores para la ex Protagonista de Nuestra Tele que utilizó sus redes sociales para desahogarse.

Además de sentirse bajoneada por otros temas personales, la razón principal de la tristeza de Sara es el estado de salud de su mamá Beatriz Cadavid, quien sufre de fibromialgia desde hace un tiempo y le ha dejado años de consumir medicamentos que ya no le hacen los mismo efectos en su cuerpo, lo que ya solo le causan ansiedad y dependencia. "No solamente está enferma mi mamá, estamos enfermos en la familia, los hijos, y nos duele verla con este dolor, pero también duele verla adicta a una droga que ya no le está haciendo efecto".

En la publicación, Sara contó la angustiante situación que vivió con su mamá al ser trasladada a una clínica que trata enfermedades mentales en Antioquia.

