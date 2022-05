El crack goleador al que Atlético Nacional le acabó la carrera

.Publicidad.

Era el 6 de noviembre de 2002 y el Atanasio Girardot estaba a reventar. Atlético Nacional recibía a Nacional de Montevideo por la Copa Sudamericana y se jugaba el paso a la final del torneo, que había sido inaugurado ese mismo año. El club verdolaga venia haciendo un tremendo papel en torneos internacionales, ganando las Copas Merconorte de 1998 y del 2000, y deseaba ratificar su gran momento.

En su plantilla se encontraba un joven delantero de 21 años, Martín Echeverría era su nombre y pintaba para ser el nuevo ídolo de la afición verdolaga. En el torneo ya había marcado gol frente a Santiago Wanderers por los cuartos de final y en la liga local también era figura. Esa noche del 6 de noviembre hizo lo impensado y marcó un doblete vital para que Nacional asegurara su paso a la final frente a San Lorenzo de Almagro.

Su actuación fue tan sorprendente que de inmediato empezaron a compararlo con Juan Pablo Ángel, y hasta comenzó a ser pretendido por varios equipos del futbol internacionales. Fue así como, en el viaje a la final frente a San Lorenzo, un directivo de Newell's Old Boys lo convenció de firmar con el club lepra, y su paso al futbol argentino fue la sentencia que finalmente lo alejaría totalmente de las canchas.

El padre del joven futbolista, Alvaro Echeverria, era su representante; y junto a su madre poseían un porcentaje de los derechos deportivos del delantero, el 25% mas exactamente. Cuando Atlético Nacional empezó a hacer el proceso de venta no logró llegar a un acuerdo con Martín, por lo que el jugador dejó el club sin ninguna garantía. Según lo contó su papa a un medio local "Nosotros habíamos logrado un acuerdo con Newell’s. Pero al llegar a Colombia nos dimos cuenta de que las cifras que Nacional quería no eran las usuales internacionalmente. Martín no las aceptó y entonces el club le dijo que forzosamente tenía que viajar a Argentina, porque si no tampoco tenía cupo en Nacional."

No era la primera vez que Echeverria tenia un inconveniente con las directivas verdolagas, ya que en 1999 había dejado el club para dedicarse a estudiar administración de empresas. Pero tras un arreglo, en su retorno había logrado ser referente para el técnico Alexis Garcia, y por eso había vuelto a tener minutos en cancha.

El lio con Nacional finalizó en que se tuvo que ir a Argentina, y allá, en Newell's, ni siquiera fue tenido en cuenta por el técnico del club. En 2003 decidió retirarse del futbol pero se arrepintió y retornó vistiendo la camiseta del Envigado. Fue a parar nuevamente a Argentina y finalmente terminó sus últimos días de carrera en el Union Magdalena. Allí, después de sufrir una lesión en el tobillo decidió dejar el futbol definitivamente con tan solo 24 años, para dedicarse a algunos negocios que tenia con su padre.

“Hubo una persecución evidente para quienes nos íbamos con los derechos deportivos a otros clubes. Herly Alcázar, Juan Carlos Henao y José Julián de la Cuesta fuimos víctimas de una ‘artistada’ que hicieron los equipos de Colombia, desconociendo las leyes de la Fifa. Extrañamente las opciones que tuve de vincularme a Medellin, Once caldas, Millonarios y Pereira se cayeron" afirmó el delantero al diario El Colombiano en 2015.

Hoy, Martín Echeverría se dedica a la industria automotriz, pero recuerda como si fuera ayer aquella noche del 6 de noviembre del 2002, cuando 50 mil personas gritaron sus goles y corearon su nombre.