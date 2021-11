La doble moral uribista: atacar a exmiembros de guerrillas con varios de ellos en Centro Democrático

Por: José E. Mosquera |

noviembre 18, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

La doble moral es una de las prácticas más recurrentes en los seguidores y militantes de los partidos políticos aliados del expresidente Álvaro Uribe, no se cansan de expresar en las diferentes redes sociales la cantaleta de que no votan por exguerrilleros... cuando ellos sí votaron por los exguerrilleros del M-19 y el EPL que formaron parte del Centro Democrático.

En su doble moral les incomodan los exguerrilleros del M-19 que lideran procesos políticos en otros partidos, pero no los personajes de esas mismas fuerzas rebeldes que militan en el Centro Democrático.

-Publicidad.-

Para ellos, los exguerrilleros que son sus socios políticos son buenos, honorables, no generan odios y no buscan destruir el país, pero los otros que no comparten las políticas del uribismo y sus aliados son hampones, asesinos, criminales y buscan destruir el país con políticas de odios.

En ese mundo de la doble moral de dividir a unos buenos y otros malos de acuerdo con las conveniencias políticas, varios exguerrilleros del M-19 y del EPL que son militantes del Centro Democráticos han sido elegidos congresistas y nombrados en altos cargos en los gobiernos de Uribe y Duque.

Publicidad.

Hay varios. Destacamos los casos de Everth Bustamante, fundador del M-19, y del partido Centro Democrático. En el primer gobierno de Uribe fue asesor en la presidencia, director de Coldeportes y luego elegido senador del CD.

Carlos Franco, exmiembro del Ejército Popular de Liberación (EPL), se desempeñó en los dos gobiernos de Uribe como director del programa presidencial de Derechos Humanos.

Está también Angelino Garzón, exministro del Trabajo, ex vice presidente, exconstituyente por la Alianza Democrática M-19 y actual embajador en Costa Rica.

Asimismo, Rossemberg Pabón, fue conocido como el comandante Cero en la guerrilla del M-19, fue el líder de la toma de la embajada de República Dominicana y en los dos gobiernos de Uribe fue director del Departamento Administrativo de Economía Solidaria.

Siguen Eduardo Chávez, exmiembro del M-19 y cofundador con Uribe de la Seguridad Democrática. Y Augusto Osorno, del M-19 y exdirector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio del Medio Ambiente en el primer período del uribismo entre el 2002-2006.

En la lista están Darío Mejía, exguerrillero del EPL, y quien fue asesor del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en los dos gobiernos de Uribe .

De igual forma, Carlos Alonso Lucio y Eduardo Chávez, exguerrilleros del M-19; Aníbal Palacios y Mario Agudelo, del EPL (exalcaldes de Turbo y Apartadó).

En conclusión: la doble moral del uribismo es tan perversa que a los exguerrilleros del M-19, el EPL y las Farc los clasifican, califican y descalifican de acuerdo a sus conveniencias electorales.

@j15mosquera