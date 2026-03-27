Cepeda crece lentamente, no veo a Paloma con tanta voz y el Tigre es de papel. A la espera de que Paloma suba un poco más, fue un error casarse tan rápido con Oviedo

VIDEO. Puntos de vista. En las última que la encuestas lentamente, pero el ascenso, sigue creciende Cepeda. Hay encuestas que hacen de segunda Paloma, y otras de tercera. Creo que la división de la derecha es perjudicial, porque es que el gran dilema es si Cepeda logra saltar ese 13 %- 14 % y les gane la primera vuelta, que no es absolutamente fantástico.

En cambio, la posibilidad de que Cepeda no gane es la segunda vuelta, pero no estoy viendo a la Paloma con tanta voz. A mí me parece que pudo ser una equivocación haber escogido a Oviedo porque es que eh los votantes de él ya se saben, pues van a estar muy entusiasmados con la Paloma, El tigre ese es un tigre de papel, tigre de papel., La derecha muy fraccionada, 14 candidatos buscando reposición de votos, Fajardo, Claudia López. Esos tipos andan de ganarse una buena suma de dinero con la reposición de votos, lo que hacen sino dispersar la votación.

Petro en el cinismo total. con un problema en cierres que lo debe tener muy preocupado y es que ya la Fiscalía en Estados Unidos abrió una investigación. Cuando abra la boca Maduro, de pronto con ese tufo de gorila lo toca a él y lo tumba. Yo creo que Petro necesita urgentemente que Cepea gane para que lo proteja, para que no lo entregue a los Estados Unidos. Cepeda es el desastre total, total. Es un doctrinario, es un mamerto, es un tipo que vive como que el Partido Comunista ruso no se hubiera acabado, no se ha dado cuenta que Rusia es un capitalismo mafioso.

Entonces, muy difícil la situación para el país. Llamo la atención sobre eso a la espera pues de que de que Paloma pueda subir un poco más, pero me pareció un error haberse casado tan rápido con Oviedo porque tenía 1.200.000 votos, Esos no cogen necesariamente para ahí porque son votos muy particulares,

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