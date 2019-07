La discriminación en Feria del libro de la mánager de las youtubers Calle y Poché

“Aquí vinieron a firmar libros, no yesos, bájate”, le dijo Lina Cáceres a la amiga de mi prima menor cuando Calle y Poché se disponían a firmarle el yeso porque en un accidente de Cheers se había lastimado su pie. Eran las 9:30 de la mañana y ella, entre gritos y llanto contenido, nos decía a mí, mi tía y mi prima, que esa señora era una grosera. Que “la mánager de Calle y Poché fue una brusca, me haló para quitarme de ahí, ni siquiera Calle y Poché pudieron desearme mejoría. Ugh”. Decía con esa voz rota y llena de tristeza. Gústele a quien le guste, ellas eran sus ídolas y se había puesto la 10 madrugando para llegar temprano y poder ser de las privilegiadas que recibirían la firma en su libro. Lo recibió, sí, pero a punta de un mal trato que ni mi tía, mi prima, la familia de ella y yo pudimos entender. El tumulto de gente gritaba y cantaba a una sola voz la canción de estas youtubers…

7:30 a.m., me había levantado pensando en qué haría en la hora y media que me sobrara cuando estuviera haciendo la fila con mi prima, de 13 años, y mi tía. Tal vez, solo tal vez, estaría tomando un par de fotos para registrar de qué iba el tan anhelado evento que mi prima había esperado: iba a pedirle a Calle y Poché que le firmaran el libro Sí, si es contigo, de su autoría. Las he visto, tengo que admitirlo, las he visto varias veces porque me interesa saber qué es lo que tanto llama a la generación de mis hermanas menores y mi prima: entre 13 y 17 años, y me encuentro con un contenido que me preocupa porque, 1) yo hago parte de la comunidad LGBTIQ+ y no me gusta en absoluto la forma en que representan a nuestra comunidad, y 2) porque hace temas y tocan discusiones que se quedan en los mismos lugares comunes: los que no generar cambio.

8:15 a.m., desayuno y veo que mi prima no está tan emocionada como pensé. Me cuenta que su amiga tuvo un accidente bailando y que está en muletas, pero que en la FilBo estará en silla de ruedas. Le pregunto si su ánimo es por eso y me dice que no, que parece tener gripa y que está cansada. Mi tía habla con la mamá de la amiga de mi prima y le dice que “tranquila, entren ustedes. Nosotras hasta ahora pediremos el taxi. Sí, sí… entren, entren. Con la niña así entrarán de una”. Y así fue, pusieron a la amiga de mi prima de primeras y salimos a correr para Corferias.

9:30 a.m., “Somos gomelas millonarias y un poco descerebradas. Ya sé, igual nos ves, y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel” cantaban a unisono todos los fans, tanto los que hacían fila como los que no podrían pasar a ver cómo firmaban sus libros. La amiga de mi prima, con rabia, solo nos recordaba lo indignada que estaba y lo triste que se sentía por haberse sentido discriminada y violentada por la mánager de sus ídolos. Aunque repetía incansablemente “pero ellas dos todas bonitas me decían que esperaban que me mejorara… en cambio esa otra señora… grosera total. Qué rabia. Ni un abrazo pude darles”.

Definitivamente estos youtubers son estrellas intocables, y a veces no por ellos, sino por esos mánagers que son el “gran cerebro” de sus estrellas digitales pop.

