La diminuta celda de La Picota donde metieron a John Poulos

.Publicidad.

El martes 24 de enero fue capturado en Panamá, mientras esperaba un avión de Turkish Airlines hacia Estambul, John Poulous acusado de ser el principal sospechoso de haber estrangulado a su novia, la DJ Valentina Trespalacios. Fue extraditado a Colombia en donde se le sigue un juicio. Las pruebas que ha presentado la Fiscalía en su contra son contundentes. Una de las determinaciones del juez de garantía a cargo del caso fue darle prisión preventiva intramural mientras se desarrolla el juicio.

Desde su llegada al país había estado en una celda del búnker de la Fiscalía. Ahora será ubicado en una celda en La Picota. Las condiciones son estrechas. Tendrá una cama, un lavamanos, un inodoro y para ducharse se le asignarán baldes de agua según lo informó Blu Radio.

-Publicidad.-

Poulous, de ser encontrado culpable, pagaría una condena de 50 años por feminicidio agravado y otros 12 años por alteración o destrucción de pruebas.

Publicidad.

Las declaraciones en las últimas horas de Ashley Poulous, si ex esposa y madre de sus tres hijos, de que el financista de Wisconsin abandonó a su familia y que a ella no le extraña las acusaciones por haber mostrado, en una década de convivencia, muestras constantes de violencia contra ella hasta el punto que pesa una caución por agresión en donde no se le permite al hombre acercarse a Ashley.