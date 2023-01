Cuando John Poulous era un gringo sencillo y hasta buena persona en EE.UU.

Padre de familia luchando por salvar a un hijo amenazado por un cáncer y miembro de la iglesia Victory of the lamb a la que recurrió para que le tire un salvavidas

El 14 de diciembre del 2016 una página cristiana de Wisconsin publicó por primera vez el nombre de John Poulous. Se trataba de un mensaje para convencer a los practicantes de esta religión a donar por la salud de uno de sus hijos, llamado Jackson, quien a los cuatro años había sido diagnosticado con un cáncer muy extraño llamado Rabdomiosarcoma y que atacaba los huesos de los niños y que terminaba atrofiando sus músculos. Se abrió una vaca en internet de la plataforma Go Found me. La idea era recolectar dinero para cubrir el tratamiento. Alcanzaron a recoger 59.577 dólares. Al poco tiempo se operó el milagro, el niño estaba salvado.

En esta foto publicada por la iglesia Victory of the lamb, el severo culto al que pertenecía el fianancista, se ven sus tres hijos y su esposa Ashley Shanoon, con la que se casó en el 2008. Del 2016 al 2021 la pareja vivió un camino sinuoso que terminaría abruptamente con su separación ese año. No se reportan aún agresiones físicas pero las continuas infidelidades de este hombre nacido en Wisconsin el 19 de mayo de 1987 terminaría con la unión.

La pareja tomó cierta notoriedad cuando, poco después de que su hijo se curara milagrosamente, fue invitado primero por el presidente de la Cámara de los Estados Unidos, el senador republicano Paul Davis Ryan en donde, en pleno capitolio, le contó al país el extraño caso de su hijo. En un post publicado en Facebook el congresista se refirió al hijo de Poulous de esta manera: “Jackson Poulos, de Wisconsin, es un luchador que venció una forma muy rara de cáncer. Ahora recibió un escaneo claro y estoy feliz de tenerlo como invitado”

Poulous era un gris empleado de una empresa financiera llamada Vanguard. Se ganaba 120 mil dólares al año, un salario que contradecía las mentiras que le decía a Valentina Trespalacios y a su familia. Les había prometido que los llevaría a vivir a un exclusivo apartamento en el lujoso conjunto residencial Kapadocia. El hombre le había dicho a Valentina que ese apartamento lo había comprado y que vivirían ahí para siempre. La verdad es que sólo había pagado 700 dólares por tres noches en Bogotá. Se trataba de un alquiler en la plataforma AIBNB.

Se conocieron recién John se separó de su esposa. Lo hicieron a través de Instagram. En enero del 2022 él viajó a Bogotá, se quedó una noche y luego invitó a la DJ a Cancún. Ella no publicó ni una sola foto de él en redes sociales. Se volvieron a ver en dos oportunidades más. Él estaba enamorado, ella no lo parecía.

El hombre llegó el 19 de enero. Había quedado de encontrarse con la DJ pero ella, esa misma noche, estaba en una fiesta. Las peleas se habían sucedido en las últimas semanas así como la desconfianza. El viaje a Aruba en noviembre de la joven con un hombre llamado Santiago y el desembolso por parte de Poulous de 1.000 dólares para cubrir los gastos de hotel de su novia en una isla del Caribe lo habían enfurecido. “Cálmate, ok, yo no ando en ninguna fiesta”. Le dijo la noche del viernes 20. Ella igual, en la madrugada de ese día, llevó sus pocas pertenencias al apartamento ubicado en la calle 101 con carrera 21. Según una conversación desencriptada por la Fiscalía, después de recuperar el celular que el norteamericano arrojó en un lote cerca al aeropuerto El Dorado, Valentina ya no quería ningún tipo de contacto con él: “Este se quiere casar, estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada”. Poulous se quejó con el dueño del alquiler de autos donde rentó el suyo que la mujer lo estaba usando.

El punto es que el viernes 20 de enero van a una rumba en el barrio El Restrepo en donde el gringo inhala Tusi, la famosa cocaína rosada y se pone excesivamente eufórico. Amigas de la DJ le contaron a El Tiempo que el hombre se había puesto literalmente “loco”. El sábado se quedan en el apartamento de Kapadocia, tienen relaciones sexuales, piden un domicilio, Valentina se queda dormida y, según la Fiscalía, el hombre aprovecha para ahorcarla y matarla. Después, tal y como lo muestran los videos divulgados por Semana, la sacó en una maleta azul del apartamento 802 y la arrojó en un basurero del barrio Fontibón al mediodía del domingo 22 de enero.

Ahora lo que espera este hombre es que, a pesar de que todas las evidencias lo condenan, su iglesia le tienda la mano desde Estados Unidos así como un poderoso amigo en Bahamas interceda por él. La idea es que se haga una colecta desde sus amigos de la iglesia para contratar un abogado de peso para que lo defienda. Por lo pronto se reunirá este lunes con un empleado de la embajada norteamericana.