La desorganización colombiana en toda su desnudez

VIDEO. Puntos de vista. La sociedad chilena encargada de la administración de los Juegos Panamericanos a realizarse en Barranquilla canceló la sede porque, al parecer, Colombia debía USD 8 millones. El punto es que el Gobierno ya lleva un año y 4 meses y debieron cancelar esa suma. No se entiende por qué el Ministerio del Deporte no lo hizo. Al parecer, hay responsabilidades también del gobierno anterior, el hecho no está claro.

No está claro porque este es un país de irresponsables y de tramposos, la clase de dirigente nuestra es horrorosa sea el color que sea: verde, roja, amarilla, blanca. Ahora están bregando a hacer conversaciones con el presidente de Chile.

Todo es una farsa y una muestra de la deshonestidad de la administración colombiana; no se trata de esta sino todas. Imagino que los barranquilleros van a chiflar más al gobierno de Petro de lo que lo hicieron en el en el partido con Brasil. El punto es que me parece que no está clara cuál es la responsabilidad del gobierno anterior, porque tampoco me parece que haya sido lo más diligente.

La lección que se debe sacar es que los gobiernos colombianos son un desastre de verdad, irresponsables, no tienen planeación mínima. Que se establezca quiénes son los que causaron ese debate y que reciban la sanción del pueblo, que también es muy indolente. A veces chilla un rato y después se le olvida.