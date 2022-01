La desgracia que se le viene a Reinaldo Rueda sin Quintero ni James en las eliminatorias

El próximo 28 de enero y 1 de febrero son dos días claves para la selección Colombia, en donde gran parte de su clasificación al mundial de Qatar 2022 puede quedar definida tras los partidos que jugará contra Perú y Argentina. Tras desperdiciar la oportunidad de sumar muchos más puntos en los pasados partidos contra Paraguay, Ecuador, Uruguay, y Brasil, la tricolor tiene la fortuna de mantenerse todavía en puestos de clasificación directa, pero la tabla está tan apretada que cualquier derrota puede comprometer seriamente al equipo, es por eso que una victoria es fundamental en este momento de la eliminatoria.

Las críticas al Reinaldo Rueda por el planteamiento de los partidos y por la falta de goles sido demasiadas. Sin embargo parece que ahora todo se oscurece en un momento por el técnico, porque es muy probable que no estén disponibles para esos dos partidos James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero.

Por el lado de James, se perdió el partido de hoy de su equipo el Al-Rayyan por un posible contagio de COVID-19, pero ahora se conoció que la razón por la que no jugo es porque tiene una lesión muscular que lo mantendría lejos de las canchas y no se sabe si llegaría al partido contra Perú.

#jamesrodriguez has a light soreness in his leg muscles.

James tiene una molestia leve en uno de los músculos de la pierna. pic.twitter.com/iZcV8ruxjl

— Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanScEng) January 18, 2022