Consuelo Luzardo se siente estafada con el Festival Internacional de Teatro de Bogotá

.Publicidad.

Consuelo Luzardo es una de las grandes actrices colombianas de todos los tiempos. Su figura es legendaria y sigue teniendo vigencia al ser en este momento, con sus 76 años, presidenta de la Academia Colombiana de Artes Escénicas. Además es la última de las sobrevivientes del seriado Yo y Tu, el primero de este tipo que emitió la televisión nacional.

Luzardo escribió preocupada en su Facebook: "Realmente estoy preocupada, desde el año pasado vi con alegría la noticia de que volvía el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en su versión XVII del 1 al 17 de abril del 2022, y en diciembre a traves de tuboleta.com compré mi abono de $1'150.000. He tratado infructuosamente de encontrar la programación a traves de Google y ha sido completamente imposible. Ahora me llega una comunicación que anuncia que del 1 al 9 de febrero se tienen que redimir los abonos, y me pregunto cómo esperan que lo podamos hacer si no conocemos ni las obras que vienen ni las obras colombianas. Si alguien tiene esa información por favor compártala porque traté de enviar un mail a la página web del festival que aparece en google y como que ya no está activa porque no me envió mi mensaje"

-Publicidad.-