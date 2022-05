El hermoso gesto de Luis Diaz con un niño que tiene cáncer en Inglaterra

Luis Díaz, en sólo tres meses, se convirtió en el máximo referente del Liverpool. Contrario a lo que se podría pensar, el colombiano, sin complejos, le ganó el duelo personal a los dos delanteros que, en teoría, estaban por delante de él, Firminio y Diogo Jotta y hace un tridente de miedo con Salah y Mané, un trío infernal que desata miedo por toda Europa y al que el Real Madrid intentará desactivar.

Diaz, por su personalidad, lo exótico que es, se metió en el bolsillo la afición del Liverpool. El guajiro, por ejemplo, está ayudando a niños que sufren de cáncer. A uno de ellos le dio esta belleza de camiseta y, en redes sociales, familiares del pequeño compartieron esta inyección de alegría y esperanza a un menor que lo único que pretende es vivir:

We delivered this signed and framed @LuisFDiaz19 shirt to chad today in @AlderHey he was absolutely delighted as you can see by his big smile 🙌❤️ pic.twitter.com/BXUo1nMf4f

— Owen McVeigh FD (@mcveigh_owen) May 19, 2022