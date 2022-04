La desconocida iglesia católica maronita en Mompox: con el verdadero sentido de la Semana Santa

Por: Ricardo Arquez Benavides |

abril 06, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

¿Por qué la Iglesia Maronita en Mompox?, cuando entre el Líbano y este pedazo de isla en el Caribe colombiano, no han tenido una agenda concebida, solo la presencia de inmigrantes libaneses que llegaron en busca de prosperidad.

Los tiempos cambian, la globalización nos pone a sentir más de cerca lo que pasa en otro lugar distante, y en el papel de la Iglesia maronita en que no han sido una isla al interior de la Iglesia Católica han tenido un lazo fuerte con la santa sede de occidente, y que por primera vez Mompox se ha tenido el vínculo con Monseñor Fadi Bou Chebl, obispo de la Iglesia Maronita en Colombia, Perú y Ecuador, con lazos católicos y cristianos.

-Publicidad.-

En estos tiempos signados por la angustia, por el conflicto social en crecimiento a nivel mundial, los maronitas de origen oriental, tienen la convicción que la fe de Pedro que se representa en el papa Francisco, ellos, son el pequeño rebaño con una potente voz de reconciliación, con una cara diferente de tratar la fe, camino a la reconciliación social, como herramienta estratégica para acercar a la humanidad, por eso los han llamado “ser la rosa entre espinas”, porque entre los herejes y los que no son católicos son esa rosa.

Los maronitas nunca han estado desprendidos de Occidente, ellos han seguido el concilio, ellos siguen a San Marón, que es el padre espiritual de la iglesia maronita, y en esa vocación de fe y espiritualidad siguen a San “Charbel” como un hijo de la iglesia maronita, que representa una figura icnográfica, que fue declarado santo por la iglesia católica.

Publicidad.

En el pensamiento del Monseñor Fadi, plantea el “mostrar y el hacer”, en el que no existe una diferencia entre los latinos y los maronitas, los identifica la fe; ha planteado que en la variable del “mostrar y el hacer”, que, aunque se vive en un mundo narcisista, la reforma dentro de la vida humana es de tratar de vivir lo que somos y no de lo que se tiene, donde además se muestran muchas cosas externas, hay que penetrar mar adentro, volver a lo esencial, volver a la vocación del respeto.

El contexto del hacer frente al conflicto social se corresponde con el compromiso de querer cambiar o mejorar, desde la conciencia, desde la virtud humana que tiene que corresponderse con la inteligencia, y la moral, con el no solo "mostrar sino hacer", que se vivencia con el conocimiento, y él respeto, y no desde el desquite, o en caer en actitudes que no se habla con el que no me parezca por ser actos degradantes que permiten no alcanzar la luz de la vida, juntarse ante tanto conflicto social, especialmente cuando se profesa la ferviente fe y bondad, que por enfoque de la Semana Santa mompoxina, no debe ser un acto de días sino de compromisos, de fe, y de la conciencia humana.

Monseñor Fadi Bou Chebl, obispo de la Iglesia Maronita en Colombia en el 2016 fue nombrado como primer exarca apostólico para los fieles maronitas, tiene la puerta abierta en Mompox, que, ante tanto conflicto social, urge de la presencia más efectiva de las iglesias en sus diferentes tendencias.

Abogado Especialista en Derecho Administrativo. Analista de política pública y desarrollo. [email protected]