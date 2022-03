"La derrota del Nuevo Liberalismo es lo más duro que me ha pasado": Carlos Fernando Galán

Muy tarde se arrepintió el exconcejal Carlos Fernando Galán de no haber adherido la lista al Senado del Nuevo Liberalismo a la de la coalición Centro Esperanza después de ser uno de los que más en insistió en irse con lista cerrada al Congreso. El 13 de marzo, su partido alcanzó 329.756 votos que no le alcanzaron para lograr escaños en la Cámara Alta mientras que su hermano Juan Manuel alcanzó 486.808 votos en la consulta en la que fue superado por Fajardo. Carlos Fernando Galán se lamentó en su cuenta de Twitter, reconoció la derrota, pensó que en el peor escenario el Nuevo Liberalismo, que apenas recuperó su personería jurídica a finales del año pasado, tendría el apoyo suficiente para alcanzar el triple de votos que obtuvo o en el peor de los escenarios sacaría cuatro curules en Senado.

En 2019, Galán se lanzó a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Bogotá para la Gente, a pesar de que la alcaldesa Claudia López le ganó el pulso, sacó más de un millón de votos que le ayudaron en estas elecciones, pero no le fueron suficientes. El Nuevo Liberalismo obtuvo dos curules a la Cámara en la que se unió con la coalición Centro Esperanza, la de Julia Miranda -por Bogotá- y la de Juan Sebastián Gómez -por Caldas-.

He participado en 5 elecciones, fui elegido en 2 y he perdido en 3. De lejos esta es la derrota más dura de todas. Me ilusioné. A pesar de tantas dificultades pensé que íbamos a lograr un apoyo suficiente gracias a esa extraordinaria lista al Senado. Me equivoqué. 🧵1/1

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 15, 2022