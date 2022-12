La derecha colombiana y su impotencia de no estar en el poder

Por: Jay Bernardy |

diciembre 11, 2022

Jacques-Bénigne Bossuet, clérigo y pensador francés, alguna vez dijo que “la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”. Me parece que habla de un tácito acuerdo en donde el poder sea variopinto, y responda a las necesidades de todos los bandos políticos. Sin embargo, se debe decir que hay gente que no tolera que el poder lo tengan otros: les incomoda no verse gobernando y haciendo los mismos chanchullos de siempre. Eso es lo que le pasa a la derecha colombiana cuestionando al actual gobierno, acostumbrada a no salir de la Casa de Nariño e imponer su cultura de la desigualdad.

Como que no se ha comprendido que el colombiano promedio votó por Petro por una sincera insatisfacción: simplemente por el deseo de no ver más al uribismo haciendo y deshaciendo con el país. Claro está, la derecha no asimila ese sentir por pura bravuconería, y emplea sus medios de comunicación para enardecer el sentir de sus votantes, que tampoco aceptan que un gobernante de izquierda los gobierne. Después de mucho tiempo las élites burguesas han perdido todos sus privilegios gubernamentales, lo que las lleva a criticar sin razón de ser lo que no hace parte de su anacrónico círculo social.

Personajes como Enrique Gómez —que, dicho sea de paso, le va a pasar lo mismo que al tío: nunca va a llegar al poder—, en medio de una campaña de desprestigio, acusan a Petro de todo lo malo que acontece, sin darse cuenta de que mucho de los males que se le achacan son el resultado de los gobiernos uribistas y, por ende, herencia de los viejos tratos bipartidistas de los que gracias a Dios ya nos libramos. Se aferran a vivir en una Colombia que no acepta el cambio, tal como Don Quijote de la Mancha al ver gigantes en la figura de los molinos viento. Tremenda arrogancia de clase.

Otros políticos, como por ejemplo Miguel Abraham Polo Polo, no solamente cuestionan a Petro, sino que se muestran fieles defensores de la clase social que históricamente ha esclavizado al afrodescendiente. Es que de todo se ve en la viña del Señor: el afro palenquero atacando a su hermano simplemente porque busca hacer justicia. Lo de este señor causa indignación, pero que se le puede pedir a un arribista que no entiende que sus logros políticos son circunstanciales.

Henri-Fréderic Amiel, otro pensador europeo, también dijo que “el despecho es una cólera que tiene miedo de mostrarse; es un furor impotente que se da cuenta de su impotencia”. Tiene razón este filosofo suizo: cuando está despechado, normalmente el ser humano no sabe de qué otra forma manifestar su descontento con algo que no sea la cólera, pero esa cólera de no verse gobernando como quieren los de nuestra tristemente célebre derecha. Es que ella no quiere que entren otros a gobernar, ni mucho menos salir del sitial de poder en el que siempre ha estado. Cosa dura, porque ya salió, y para que vuelva a entrar la veo difícil por ahora.

Para tener en cuenta. A Miguel Polo hay que decirle que la gente si se muere de desigualdad, por lo tanto, se le recomienda leer la historia de los afrodescendientes en América Latina, marginados y muchas veces maltratados por su color de piel. Es una vergüenza que este señor represente a las negritudes, como también es una vergüenza que no se haya demostrado su fraude electoral.