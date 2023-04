La depresión que puso contra las cuerdas a reconocida actriz de 'Tu voz estéreo'

.Publicidad.

Desde 2007 a 2011, María José Martínez tuvo la difícil tarea de encarnar a Andrea Giraldo en la serie 'Tu voz estéreo' del Canal Caracol. Siendo la protagonista de la producción, la actriz logró tener un gran reconocimiento; y a día de hoy, es uno de los rostros más recordados de la extinta serie. Junto a Catalina Aristizábal, es la actriz insignia de 'Tu voz estéreo'; sin embargo, así como sucedió con la novela, que tuvo su triste final en la pandemia, la interprete ha tenido que sufrir un difícil momento a causa del Covid-19.

Y es que según lo confesó en una entrevista para La Red de Caracol, después de pandemia tuvo un cambio en su estilo de vida que la llevó a sufrir de depresión. Todo inició con unos síntomas que jamás creyó que fueran consecuencia de dicho problema, sufría de mala memoria e incluso, cuando trataba de hablar, se le olvidaban las palabras.

"Uno de los síntomas que me preocuparon es que tenía problemas de memoria y que no estaba durmiendo bien, no descansaba. Me di cuenta que me costaba mucho encontrar las palabras y no las podía pasar de mi cabeza a la lengua, eso me estresó muchísimo”, fueron sus palabras.

A causa de esto, y por cosas de la vida, se contactó con un psiquiatra que le diagnosticó principios de depresión. Según le explicó el médico, el problema inició por la pandemia y el encierro; y aunque ella no se sentía triste, ni mal, el profesional le recetó algunos medicamentos que empezaron a mejorarle sus problemas de memoria y sueño.

"Las enfermedades mentales es bueno detectarlas a tiempo, al principio fue difícil aceptarlo, porque uno le tiene miedo. (...) Es algo muy personal y delicado, yo lo traté de la mano de mi médico, mi pareja y mi familia", aseguró María José Martínez, quien también confesó que desde el inicio de su tratamiento se ha sentido mucho mas tranquila y vital.