"Sólo me hice los senos" La respuesta de la novia de Yeferson Cossio a quienes la comparan con un maniquí

Parece que la mujer no soportó las incesantes críticas que ha recibido desde que se conoció su apariencia. Lo que iba a ser una defensa, terminó hundiendola más

Hace algunas semanas se conoció el rostro de quien sería la nueva pareja del influencer Yeferson Cossio. Se trata de una joven antioqueña llamada Carolina Gómez, desde entonces a la mujer no le dejan de llover críticas por su apariencia, incluso la han llegado a comparar con muñecas inflables y maniquíes.

En su momento, Yeferson Cossio aclaró que la mujer solo tenía una cirugía estética, sin embargo, parece ser que esto no detuvo los ataques a la mujer, pues recientemente realizó una publicación aclarando algunos de los rumores.

La relación del influencer y la joven se habría confirmado mediante una fotografía publicada por la joven, en esta muchos de los seguidores del paisa aseguraron que la mujer tenía un sin fin de retoques y que toda su belleza era falsa.

A través de su Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, Carolina Gómez compartió un carrusel de fotos en el que la protagonista fue una imagen de su infancia.

En la descripción la mujer puntualizó algunos de los comentarios que más ha recibido “Supuestamente soy una “peliteñida” y “plástica que se inyecta los labios” sí, al parecer hago eso desde que era una bebé. Aunque no tiene nada de malo las mujeres que lo hacen, todas somos hermosas a nuestra manera.”

Además, en un intentó de cortar los rumores de raíces, la mujer aclaró que como había señalado Yeferson Cossio solo tiene una cirugía “Por mi parte sólo me hice los senos aún no me pienso hacer nada más.”

Su mensaje ha provocado todo tipo de reacciones entre las que se destacan los mensajes de apoyo.

