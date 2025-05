La crisis de la educación: Por qué los jóvenes ya no quieren estudiar carreras universitarias

.Publicidad.

Francisco Cajiao: pensador agudo, voz crítica y referente indiscutible en la formulación de políticas educativas, ha dedicado su vida a entender la educación, no como un asunto técnico, sino como el corazón mismo del proyecto social. Rector de tres universidades, exsecretario de Educación de Bogotá durante la administración de Lucho Garzón, consultor de organismos internacionales y analista permanente del acontecer educativo, "Pacho" Cajiao se ha mantenido siempre en la movida: observando, escribiendo, proponiendo. Mientras otros se pierden en el detalle, él insiste en mirar el bosque completo, en entender la educación como un proceso vital para formar ciudadanos y seres humanos plenos, comprometidos con su comunidad y su tiempo, en esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina, da luces de lo que está pasando en el panorama de la educación en Colombia y de lo que se avecina.

Juan Manuel Opsina: ¿Cómo caracterizas la situación de la educación, hoy en día?

Francisco Cajiao: Yo creo que el problema más grave que tiene el gobierno de Petro —y no es una exclusividad de este gobierno— es una cosa que se ha repetido más de lo que debería haber sucedido en Colombia, es que en general los presidentes de la República están convencidos de que la educación es muy importante, pero no saben qué es la educación, y entonces lo que lo que prometen, lo que ofrecen y lo que dicen y lo que hacen no tiene nada que ver con lo que toca hacer.

Yo creo que todo lo que ofreció Gustavo Petro era deseable, 500.000 cupos de educación superior adicionales y hasta el último dato que tuvimos había generado 65.000, póngale que vayamos en 80.000, de 500.000 y ya se va a acabar el gobierno. Pero es que no se podían hacer 500.000 en la educación pública por una razón muy simple, porque eso significaba duplicar la capacidad instalada de todo el sistema de educación superior público en tres años y se pusieron a ofrecer universidades a trocha y mocha y decir vamos a hacer, los alcaldes vayan reservando lotes. Una universidad no es una instalación física, una universidad es una comunidad de saber y hacer una comunidad de saber que tarda 10 años, 15 años hasta 20 años en construirse.

