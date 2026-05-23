- La constructora costeña que levantó en 14 meses la sede de lujo que estrena la Selección Colombia

La empresa Metrópoli, de la familia Domínguez, está detrás del moderno centro de alto rendimiento en Barranquilla donde la tricolor afina detalles rumbo al Mundial

A pocas semanas de que inicie el Mundial de fútbol, las estrellas de la selección colombiana ya comenzaron a llegar a Guarne, Antioquia. Entre los jugadores que arribaron están James Rodríguez, Dávinson Sánchez y Santiago Arias, todas figuras de la tricolor. De momento, los atletas se concentrarán en la Sede Deportiva de Atlético Nacional, también conocida como la Sede Deportiva de Guarne. No obstante, en Barranquilla cuentan con un complejo cinco estrellas que fue inaugurado hace apenas unos meses para el combinado nacional.

Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF

El centro fue inaugurado en Barranquilla el pasado 24 de febrero de 2026. Se pensó y diseñó para estar a la par de complejos de preparación de selecciones de elite como España o Francia Crédito: Federación Colombiana de Fútbol

El Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la FCF se encuentra ubicado en el sector Alameda del Río, en el norte de Barranquilla. La obra fue construida en 14 meses y cuenta con un área cercana a los 4.000 metros cuadrados. Nada quedó al azar dentro de este moderno espacio deportivo. El contratista encargado del proyecto tenía claro que debía entregar un lugar ideal para los deportistas, entrenadores y personal de apoyo.

En otras palabras, Luis Díaz y sus compañeros no harán otra cosa distinta a enfocarse en su preparación física, descansar de manera óptima y fortalecer la coordinación colectiva. Dentro de la zona de descanso, el centro dispone de capacidad para cerca de 48 habitantes, además de decoraciones alusivas a la historia de la Selección Colombia. También cuenta con áreas de entretenimiento, spa, sala de masajes, barbería y peluquería, todas atendidas por personal altamente capacitado para el cuidado de los deportistas.

Dentro de la zona pueden albergarse sin inconvenientes cerca de 250 personas entre jugadores, técnicos y personal de apoyo. En la parte deportiva se encuentra un gimnasio de última tecnología y una sala especializada para el análisis de rivales. Además, varios nutricionistas acompañan la preparación de los alimentos con dietas basadas en carbohidratos complejos, cereales integrales, frutas y verduras. Todo esto funciona junto a un equipo médico encargado de monitorear permanentemente la salud de los futbolistas.

En resumen, la inversión cercana a los 37.000 millones de pesos busca poner a la Selección Colombia al nivel de potencias futbolísticas como Argentina, Brasil, Francia o España. El contratista responsable de la obra es Constructora Metrópoli S.A., una empresa con más de 48 años de trayectoria en el Caribe colombiano. La compañía ha participado en distintos proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano en Barranquilla y municipios cercanos de la región Caribe.

Constructora Metrópoli S.A.

Constructora Metrópoli, además de construir el Colegio Alemán, se involucró en el desarrollo del colegio San José y Santa Lucía, todos en el Caribe Crédito: Constructora Metrópoli

El ingeniero Antonio Domínguez fundó Constructora Metrópoli en 1978. Actualmente, la sede principal de la compañía se encuentra ubicada en la carrera 24 No. 1A – 24 oficina 1006, en Puerto Colombia, Atlántico. Con el paso de los años, la empresa logró posicionarse con proyectos importantes en Barranquilla, Puerto Colombia y otras zonas del Caribe colombiano. Poco a poco, la constructora ganó reconocimiento dentro del sector inmobiliario regional.

En la alta gerencia de Constructora Metrópoli aparece Antonio Domínguez como gerente general. No obstante, el ingeniero Eric Domínguez también hace parte de la dirección y liderazgo de la compañía en la región Caribe. Ambos han impulsado distintos proyectos enfocados en vivienda, salud y turismo residencial. La empresa mantiene actualmente varias obras en desarrollo que buscan consolidar su presencia dentro del mercado inmobiliario del norte del país.

Las construcciones de Metrópoli

Le Medic, si bien este proyecto podría clasificarse como un hospital, también puede verse como un complejo médico con aparta suites, consultorios especializados y zonas comerciales. Crédito: Constructora Metrópoli

Uno de los proyectos más innovadores de la compañía es el centro médico Le Medic, cuyos trabajos comenzaron a mediados de 2025 y se desarrollan en el norte de Barranquilla, sobre la carrera 46, cerca del Colegio Alemán. De momento, la obra tendría prevista su apertura para el año 2028. La inversión del complejo médico ya se acerca a los 200.000 millones de pesos, convirtiéndolo en una de las apuestas más ambiciosas de la empresa.

Una vez entre en funcionamiento, Le Medic espera convertirse en uno de los puntos más atractivos para el turismo médico en Colombia. El complejo busca aprovechar el crecimiento de las cirugías estéticas tanto en el país como en el mundo. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, durante 2023 Colombia lideró el ranking mundial de procedimientos estéticos, con aproximadamente 447 mil intervenciones realizadas. La meta es posicionar a Barranquilla como referente nacional del sector.

Con Le Medic se proyecta consolidar a Barranquilla como epicentro de operaciones estéticas y tratamientos especializados. El complejo contará con 219 consultorios médicos adaptados a las necesidades de cada profesional de la salud. Además, los planos contemplan al menos 42 apartasuites amobladas, diseñadas especialmente para la recuperación de pacientes y familiares. La propuesta busca integrar atención médica, hospedaje y bienestar en un mismo lugar moderno y funcional.

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Los otros dos proyectos importantes de Constructora Metrópoli son Mirador del Puerto y Puntamarina Beach. Ambos desarrollos están enfocados en vivienda residencial y espacios de descanso exclusivos para sus habitantes. Mirador del Puerto es un complejo residencial y club ubicado en Puerto Colombia, a pocos minutos de Barranquilla, diseñado bajo un estilo de vida tipo club. Los residentes tendrían acceso a piscinas semiolímpicas, jacuzzis, gimnasio, cancha sintética y diferentes zonas recreativas.

El proyecto también incluye espejos de agua, parque infantil, parque canino, huerta comunitaria y un moderno club house para actividades sociales. Por su parte, Puntamarina Beach se encuentra ubicado estratégicamente entre Barranquilla y Cartagena, en el kilómetro 68 de la Vía al Mar. El conjunto está compuesto por tres torres de apartamentos con áreas entre 78 y 112 metros cuadrados. Todos los inmuebles contarán con balcones y vista privilegiada hacia el mar Caribe.

Los clientes pensados para Puntamarina Beach son principalmente familias, parejas e inversionistas que buscan una segunda vivienda de descanso o un retiro frente al mar Crédito: Constructora Metrópoli.

Los apartamentos de Puntamarina Beach tendrán entre dos y tres habitaciones, además de sala, comedor, cocina tipo americana y depósitos privados. El complejo turístico permanece actualmente en fase de preventa y construcción, por lo que todavía no existe una fecha oficial de entrega. A manera de conclusión, Constructora Metrópoli se ha consolidado como una de las compañías constructoras más importantes del Caribe colombiano gracias a sus proyectos de vivienda, salud y desarrollo urbano.

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