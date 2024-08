La confesión de Silvestre Dangond y su consumo de drogas

.Publicidad.

Uno de los juglares vallenatos más importantes de la ultima generación es Silvestre Dangond. El cantante de 44 años, además de ser muy versátil en la música con éxitos como: Cásate Conmigo, Que no se enteren, Las locuras mías, Esa mujer, Loco Paranoico etc. También ha sentido momentos de mucha angustia a lo largo de su biografía, su vida tampoco ha sido un festival vallenato, su consumo de drogas y otras sustancias le jugaron una mala pasada.

Las Adicciones

Si bien a Dangond y a otros cantantes, lo relacionan con chismes, habladurías y sustancias psicotrópicas. En el caso de Dangond en un comienzo era un consumo controlado; sin embargo, en un punto ya no era así, según sus palabras: “Yo jugué mucho con el tema de la droga y no le di importancia. Sentí que la dominé en su momento. Fui más inteligente que la droga. Era pasajera. Y mucha gente me juzgaba. Cuando me decían que estaba drogado, no lo estaba”.

No solo eso para el juglar vallenato llegó un momento de necesitar ayuda: “Llegó un momento en el que entré en un conflicto interno. Me despaché muy fuerte y empezó a hacer lo suyo la droga y el alcohol, aunque he tenido más problema con el alcohol que con la droga”.

La recuperación

Después de notar el problema Dangond pidió colaboración y en efecto, buscó un centro de desintoxicación en el extranjero, en Uruguay; sin embargo, como es lógico existieron las recaídas. Según su testimonio: “Llegó un momento en el que me quería hacer daño. Le daba y le daba para que me pasara algo. Me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia que no me dejaba salir de ese infierno. Cuando el cuerpo te pide sin querer, estás jodido. A mí me pasó. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay y me fue de maravillas, pero volví y caí “.

Ahora el cantante parece estar bien.

Para los amantes del Vallenato el camino de Dangond, por ahora, seguirá en la música y con suerte con muchos éxitos más en el camino y libre de las adicciones de su pasado.

