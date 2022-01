La cobardía de Teófilo Gutiérrez que nunca le perdonarán los hinchas del Junior

.Publicidad.

Los Char siempre han tenido en sus planes armar al Junior no solo para ganar títulos de liga, sino para destacar internacionalmente y ganar por primera vez la Copa Libertadores. En 2018 no estuvieron en el torneo, pero se quedaron a nada de la gloria internacional con la Sudamericana, donde perdió la final por penales con Atlético Paranaense.

Junior jugó dos partidos de final muy dignos, donde en ningún momento fue inferior al equipo brasileño y les compitió a un buen nivel. En el tiempo extra del último partido, tuvieron un penal a favor por una falta que le hicieron a Yony González. Era el minuto 110 y pudo ser la victoria casi definitiva, todos los hinchas pensaban que el penal lo iba a cobrar Teo, el gran ídolo del equipo, pero para sorpresa de todos el cobrador fue Jarlan Barrera, que lo mandó a las nubes.

-Publicidad.-

Nadie entendió la razón por la que Teo no cobró el penal, y los hinchas tanto del Junior como varios colombianos más lo tacharon de cobarde, de no querer asumir la responsabilidad en un momento tan importante como era ese penal. Lo peor de todo es que luego, en la tanda de penales definitiva, Teo no cobró el primer penal y cuando le llegó su turno lo erró. Su fallo su clave para que al final el equipo perdiera la final, y quedó en la memoria de muchos que fue responsabilidad de Teófilo.