La claves para ser rico en un solo libro

.Publicidad.

El autor de cuatro best sellers presentó al público su nuevo libro De cero a rico, la extraordinaria manera de conseguir dinero y ver la vida. En esta entrevista el paisa contó los temas principales que trata en su libro, además de recordar que sin internet su negocio no habría sido posible. El experto en finanzas desde hace más de 10 años mandó un contundente mensaje a las nuevas generaciones del mundo, contó su experiencia de cero para que sea una inspiración más para todos aquellos que quieren emprender y no se animan. Según Juan Diego, si aún no tienes libertad financiera, encontrarás en este libro ejemplos de cómo lograrla, para bien tuyo y el de tu familia. Aquí el video:

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.