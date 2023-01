.Publicidad.

Una de las ventajas de no ser un borracho profesional es beber algo no para perder el sentido sino para disfrutar de la bebida, saber sus orígenes, acercarse a la receta que monjes belgas han acuñado desde hace 500 años. Por eso es que a muchos les gusta mas comprarse un litro de cerveza en 21 mil que seis Andinas en 12 mil. Si se es un verdadero amante de la cerveza no hay mucho qué hacer en un D1. Las marcas que venden allí las promocionan como cervecería alemana pero ni en gusto ni en efecto son buenas cervezas. En cambio un sábado en la mañana se pueden conseguir cervezas de primera calidad mundial en Carulla con un 25 por ciento de descuento. Los europeos tienen una tradición de siglos con la cerveza y es un privilegio poder beberla en lugares tan apartados del centro del mundo como este país.

En redes sociales se tejen discusiones sobre donde es más barato comprar teniendo en cuenta las opciones que presentan las cadenas comerciales en este país. Pero para artículos de aseo sigue siendo mucho mejor el D1, mientras que, si se va un viernes a Olímpica o al Carulla, el vino le saldrá 30 por ciento más barato. Los sábados 25% más barato la cerveza importada. Obviamente para emborracharse están las tiendas de barrio con cervezas como la Andina o cualquier Bavaria. Pero para fundirme en los sabores ancestrales de una Delirium.

-Publicidad.-