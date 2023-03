La cárcel del Buen Pastor, desde donde Aida Merlano alistará su artillería contra los Char

Es el penal de mujeres de Bogotá y por ahí han pasado las ex congresistas Dilian F Toro y Piedad Zucardi y permanecerá desde esta noche hasta cumplir su condenaa

Sobre la calle 80, al lado de una estancia militar que tiene antejardines amplios, de pavos reales suntuosos, está la cárcel de mujeres más conocida de Bogotá, el Buen Pastor, el lugar donde estará desde este viernes 10 de marzo Aida Merlano. La excongresista duró tres años como una detenida-huésped de Nicolás Maduro, después de ser detenida en Barquisimeto. Su hogar fue una cómoda celda en el Helicoide, un centro comercial futurista creado en la década del setenta, durante la primera ostentosa presidencia de Carlos Andrés Pérez, un símbolo de la danza de los millones que había inundado el país debido a la bonanza petrolera. Las crisis económicas convirtieron el helicoide en un monstruo abandonado en la mitad de Caracas y Hugo Chávez le dio una nueva vida convirtiéndola en la más temible de las cárceles de Venezuela. Durante los tres años que estuvo allí Merlano fue más una huésped que una prisionera.

El gobierno de Iván Duque había intentado su repatriación. En un espurio intento le solicitó esto a Juan Guaidó sin que no tuviera ningún efecto práctico. Las relaciones entre Petro y Maduro son de línea directa. La gestión hecha por el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, sirvió para agilizar el trámite. El abogado de Merlano, Miguel Ángel del Rio, había presionado al director del INPEC para que su lugar de reclusión fuera el Buen Pastor de Bogotá. La presión funcionó, ahora del Rio podrá alistar la artillería contra la familia Char y la compra de votos en la Costa Atlántica, de la que Merlano podría tener información privilegiada.

Primera declaraciónes de Aida Merlano.

Se sube la temperatura en los clanes mafiosos... pic.twitter.com/08wlRgVxeF — §ilicon Valley™ (@Jlmedina168) March 10, 2023

El Buen pastor no es propiamente un hotel de lujo. La cárcel tiene una capacidad de 1.275 y en este momento la población carcelaria asciende a 2.162 mujeres, es decir, tiene un hacinamiento del 75%. En uno de los patios de esta cárcel está el de Justicia y Paz donde hay dos docenas de mujeres que alguna vez pertenecieron a estructuras de los grupos de Autodefensas. Merlano estaría aislada en una celda especial que estaría lejos de tener los que tenía en Caracas, con televisión por cable, hornomicroondas y hasta secador de pelo. Las celdas son de 3 por dos metros y no tienen baños individuales. Aún no se sabe si con Merlano se prepararía una celda especial ya que requiere un cuidado y una vigilancia especial.

En octubre del 2018 Aida Merlano, mientras visitaba a su odontólogo en Usaquén, se escapó usando una cortina. En el escape estaba su hija Aida Victoria, convertida después en influencer exitosa y quien ha estado en el ojo de la Fiscalía por una probable complicidad con esa huida. Desde entonces el gobierno colombiano ha intentado su captura pero esta ocurrió en Venezuela desde donde ha dado una serie de entrevistas para diferentes medios nacionales. Sectores políticos de la Costa Atlántica están temblando. Merlano amenaza con prender el ventilador y el huracán que podría soltar desde el Buen Pastor tendría la fuerza para despelucar a más de uno.