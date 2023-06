La cantante Gloria Casas: nuestra diva del arte lírico en estado de gracia

Por: Carlos David Martínez Ramírez |

junio 08, 2023

Gloria Casas deleitó a los asistentes al Teatro Cafam este 3 y 4 de junio, con su rol protagónico en La Viuda Alegre, en esta Temporada Internacional de Arte Lírico y Zarzuela, presentada por la Fundación de Arte Lírico con el apoyo de los Ministerios de Cultura de Colombia y España, con la participación de artistas de España, Cuba, Venezuela y Colombia.

Esta magnífica artista, Gloria Casas, es una cubana residente en Colombia, a quien ya había tenido el honor de escuchar en otras presentaciones, como la Leyenda del Beso y Los Gavilanes, en esta oportunidad me impactó por la originalidad y la generosidad en su puesta en escena, con una imponente voz y un performance equilibrado y auténtico, llenó el auditorio con una alegría inimaginada.

Si bien me declaro un fan de Javier Palacios, quien tuvo una noche maravillosa también, en esta oportunidad me deleitó enormemente el rol protagónico de Gabriel Alonso como el galán que al final cede frente a su propia arrogancia para aceptar el amor en su corazón, un amor genuino más allá del dinero y los prejuicios aristocráticos. No sería justo dejar de mencionar la original presentación de Beatriz Mora, en compañía de Javier Palacios, quienes irradiaron alegría y humor en su polifónica puesta en escena.

También se debe destacar la dirección artística de Zulay Peña y Milagros Martín, la dirección musical de Luis Fernando Pérez, quienes logran un conjunto armonizado a la perfección, con la magia que se logra, posiblemente por la naturaleza de la obra, y especialmente por el esfuerzo de todos los artistas.

Seguramente falta mencionar otros artistas, el cuerpo de baile, el equipo de producción, entre otros tantos actores involucrados que hacen posible este maravilloso espectáculo para el deleite de los capitalinos y la sensibilización de nuevas generaciones que podrán apreciar y apoyar el arte lírico en nuestro país gracias a la labor de la Fundación de Arte Lírico.

IMPERDIBLES: Las próximas presentaciones este 10 y 11 de junio de la Rosa del Azafrán en el Teatro Cafam.