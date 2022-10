La candidata a Corte Constitucional que respaldan jueces del país

Por: Tomás Figueroa |

octubre 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

A través de una carta dirigida a todos los senadores, la Federación Nacional de Colegios Jueces y Fiscales de Colombia, cerró filas a favor de una de las candidatas de la terna de la Corte Suprema de Justicia, para magistrado de la Corte Constitucional.

Esta Federación que agrupa más de 3 mil servidores judiciales en todo el país, expresaron el acierto del Alto Tribunal, de conformar la terna con la Magistrada del Tribunal Superior de Buga Bárbara Talero Ortiz.

-Publicidad.-

“Exaltamos en la judicatura colombiana las calidades humanas, profesionales y académicas de la doctora Bárbara Liliana Talero Ortiz, como servidora judicial íntegra, la que se ha destacado por su ética, percepción humanística y nunca autoritario desempeño en su función, fundado en el respeto a los derechos humanos, la prevalencia del interés general y el constante trabajo judicial en su vida para mantener la supremacía de nuestros valores y principios constitucionales” dice la misiva.

Además, recuerdan que la experiencia de la magistrada Bárbara Talero, representa un aporte importante en la judicatura colombiana a la visión constitucional en pro del acceso a la administración de justicia y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Publicidad.

La Federación dice confiar en la decisión del Senado, para que el nombre de la magistrada Talero sea respaldo por las mayorías en el Legislativo, cuya votación se presentará en las próximas semanas.

Trayectoria

La magistrada Bárbara Talero cuenta con una hoja de vida con una amplia experiencia en al ámbito judicial superior a los 32 años y un curtido perfil académico. En la actualidad se desempeña como presidenta del Tribunal Superior de Buga.

“Los cargos que he ocupado en la Rama Judicial los he obtenido mediante concurso de méritos y calificaciones de excelencia y he decidido números asuntos constitucionales, especialmente de acciones de tutela, populares y habeas corpus” dice la Magistrada Talero en su presentación.

Cuenta con un Magíster en Derecho y cuatro especializaciones en Derecho Constitucional, Contractual, Procesal Civil y Comercial, además integra el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Así mismo, ha sido docente en varias universidades del país y autora de libros con temáticas jurídicas, artículos científicos, amplia trayectoria como conferencista y fue ponente de la sentencia ganadora en 2019, lo que significó el reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.

|Le puede interesar: Elecciones en Brasil ¿Qué está en juego?