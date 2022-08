La canallada de Mario Hernández contra Gustavo Petro

Uno de los empresarios más polémicos de país es Mario Hernandez, el zar de las carteras, a quien no le dan pena los vetos ni los cuestionamientos que puede hacer sobre política. Hernández nunca ha escondido su animadversión por Gustavo Petro, a quien le ha cuestionado sus políticas chavistas. Sin embargo esto no le da pie para divulgar algo parecido al terrorismo económico al haber afirmado en su cuenta de Twitter que almacenes Éxito, una de las cinco empresas más importantes del país, se iría de Colombia.

Aunque lo escribió en su cuenta de Twitter Hernández lo negó en diversas ocasiones e incluso hoy ya publicó una serie de trinos, apoyando a Petro y, sobre todo, diciendo que su aseveración se trató de una fake news.

Otra vez malitencionados pusieron a cicular este video, que repito, es TOTALMENTE FALSO. No es mi voz, no son mis ideas y no es lo que pienso. Feliz día!!! pic.twitter.com/VEbY2fhQUk

— Mario Hernandez (@marioherzam) August 17, 2022