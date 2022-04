La caída de los poderosos pastores Castellanos, creadores de la Misión Carismática

Su caudal de votos le han servido a Uribe, Santos, Vargas Lleras y por último a Gaviria pero en estas elecciones no les alcanzaron ni para la curul de su hija Sara

Desde que llegó a la presidencia en 2002, Álvaro Uribe visitaba cada año la iglesia Misión Carismática Internacional de Bogotá. Alrededor de 20 mil feligreses exaltados lo recibían con gritos y aplausos mientras que el pastor César Castellanos resaltaba el privilegio de su presencia y lo llamaba el mejor presidente de América Latina. No era la primera vez, la Misión Carismática Internacional, fundada en 1983 y que hoy reúne 200 mil fieles, dedicaba prédicas completas a Uribe durante sus ochos años de gobierno y luego como senador de la República. Aunque Misión Carismática Internacional es reconocida como una de las fuerzas cristianas más importante del país, no tendrá representación en el Congreso por primera vez en 30 años. La iglesia pasó de ser una reunión semanal conocida como la ‘Noche de Milagros’ en el patio de la casa de los esposos César Castellanos y Claudia Rodríguez a convertirse en un emporio que hoy comprende más de 5 cuadras entre las avenidas más importantes de Bogotá: Las Américas y NQS. -Publicidad.- En 1991, Claudia Rodríguez, que luego se cambió el nombre a Emma Claudia Castellanos se convirtió en la primera mujer evangélica en llegar al Senado con más de 27 mil votos por el Partido Nacional Cristiano (PNC) que había fundado dos años atrás con su esposo y que terminaría empujándolos al estrellato político. Apenas un año antes, durante las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el matrimonio Castellanos había logrado elegir dos asambleístas.

Antes de lanzarse al Senado, Claudia Castellanos aspiró a la presidencia pensando en medir el calibre de su iglesia y la fidelidad de sus seguidores. A pesar de que Claudia Castellanos era desconocida en el país y Misión Carismática Internacional recién llegaba a algunas de las ciudades principales del país, sacó 33 mil votos que luego le servirían para ganar una curul en el Senado.

En 1994 cuando Ernesto Samper llegó a la presidencia, Claudia Castellanos perdió su curul al Senado pues solo sacó 30 mil votos, pero el Partido Nacional Cristiano obtuvo su primer puesto en la Cámara de Representantes. Fuera del Congreso, Claudia Castellanos se dedicó a sumar más fieles a su iglesia convirtiéndose en la cara de la Misión Carismática, trabajando en llave con su esposo que se dedicó a las tareas pastorales y organizativas de la iglesia que abrió 180 sedes en el mundo como Estados Unidos, Suiza, España, Reino Unido, Francia, Filipinas, Corea del Sur y hasta a Rusia.

Ante su auge, los Castellanos volvieron al ruedo político en 1998, con César Castellanos como representante a la Cámara. Por su parte, Claudia Castellanos quiso probar su fuerza electoral en Bogotá y un año después se lanzó a la alcaldía logrando una votación de 181 mil votos con la que se postuló como la tercera candidata más votada de la capital seguida de María Emma Mejía y el gran elector: Antanas Mockus.

Los pastores Castellanos reiteraron su apoyo a Uribe desde su primera campaña presidencial, un gesto que fue recompensando en 2004, cuando sin una carrera diplomática, Claudia Castellanos fue nombrada Embajadora de Colombia en Brasil, pero apenas duraría 8 meses en el cargo. Como embajadora se caracterizó por ser distraída, distante y silenciosa, se hacía notar cuando se retiraba abruptamente de las reuniones, cumbres y asambleas o simplemente no se aparecía. Cuando el gobierno de Lula requería algún tipo de interlocución con el presidente Uribe tenía que contactar a su embajadora en Bogotá, María Celina Azevedo y ella debía cumplir las funciones de Claudia Castellanos. Su paso por la embajada de Brasil fue tan caótico que las críticas llegaron a oídos de la canciller Consuelo Araujo. Resultaba evidente que ocupaba el cargo más por razones políticas que por calidades profesionales. Y no era para menos, pues las fuerzas cristianas en las urnas pueden ser determinantes.

Las actividades fuera de la sede diplomática en Brasilia eran más las de una pastora a la caza de fieles que la de una funcionaria pública, pero ni Consuelo Araujo, de la total confianza de Uribe, protestó. La cercanía de Claudia Castellanos con el entonces presidente le daba un pase libre que no fue eterno y en 2005 salió de la Embajada. Esa época no fue buena para los pastores que perdieron la personería jurídica del Partido Nacional Cristiano debido a una reforma política que prohibía a los movimientos ser partidos políticos si no tenían una votación mayor al 2% en elecciones. Misión Carismática se quedó sin su partido.

Ante la crisis, en 2007 Claudia Castellanos llamó a la puerta de Germán Vargas Lleras para hacer una alianza con Cambio Radical. Se lanzó al Senado acompañada de su grupo político que logró tres curules en el Concejo y siete ediles en Bogotá, todos pastores de Misión Carismática Internacional. Sin embargo, el matrimonio Castellanos-Vargas Lleras fue efímero, la senadora renunció a Cambio Radical para saltar al partido de La U de la mano de su fundador, Álvaro Uribe, cuya segunda reelección fue respaldado por la iglesia Misión Carismática. En 2010, Claudia Castellanos no volvió aspirar al Congreso, en su reemplazó envió a dos pastores de su entera confianza: Claudia Wilches llegó al Senado y el pastor Luis Barrios a la Cámara de Bogotá. Además, su iglesia fue clave para la elección de Juan Manuel Santos como presidente. Desde los tiempos de Uribe, todo candidato que quiera llegar a la Casa de Nariño sabe que sus aspiraciones pasan por las tarimas de la Misión Carismática Internacional.

Con la creación del Centro Democrático, Claudia Castellanos, siendo fiel a Uribe, se cambió por tercera vez de partido y mantuvo a los pastores de Misión Carismática en el Congreso con una curul al Senado y una en la Cámara de Representantes.

En 2016, Uribe la invitó a ser una de sus negociadoras del Comité del NO que renegoció parte de los Acuerdos de Paz con Santos después del plebiscito. La Misión Carismática Internacional fue fundamental en la votación y los Castellanos recogieron más de 60 mil firmas en su iglesia.

La luna de miel de 20 años entre Uribe y los pastores Castellanos llegó a su fin en 2017 cuando Uribe le bajó el pulgar a Oscar Iván Zuluaga en su aspiración presidencial. Una de las personas a las que más le molestó la decisión fue a Claudia Castellanos que decidió dar un paso al costado que se materializó en el 2018 cuando se lanzó al Senado, pero esta vez, con Cambio Radical. Al mismo tiempo ya pensaba en su retiro de la política, pero sin ganas de dejar por fuera su emporio preparó a Sara Jimena, una de sus cincos hijos, para que se convirtiera en su heredera. Para eso, contactó al expresidente César Gaviria, jefe único del partido Liberal que no le era del todo desconocido pues su papá, Luis Alfonso Rodríguez Ávila, fue militante liberal hasta su último respiro.

En 2019, siendo consciente del poder electoral de los Castellanos, Gaviria le dio la bendición a Sara Castellanos y le delegó ser cabeza de lista al Concejo de Bogotá. Con 24 años, la joven sacó casi 36 mil votos, un buen precedente con el que Claudia Castellanos se la jugó, decidió no repetir Senado sino lanzar a su hija a quien le faltaban dos años más para terminar su periodo en el Concejo.

La jugada no les funcionó, lo que se pensó sería un buen augurio para la familia, terminó dejando por fuera del juego político a los Castellanos. Aunque Sara Castellanos logró entrar al Senado por el partido Liberal con 63 mil votos, no fueron suficientes. Quince días después de haber celebrado su victoria en compañía de los feligreses de la Misión Carismática Internacional, el Consejo Nacional Electoral le informó que, tras el escrutinio de votos, el Pacto Histórico se quedaría con una curul más en el Senado que era la suya. Esta fue tomada por la defensora de derechos humanos Jahel Quiroga.

Sin un puesto en el cabildo de Bogotá de Sara ni en el Senado, los Castellanos han visto su fuerza política debilitarse, apenas luchando por una curul en el Congreso; sin embargo, le apuestan a la fidelidad de sus seguidores y creyentes de su iglesia, un botín al que quieren darle valor de cara a las elecciones presidenciales, en las que los votos cristianos siempre serán atractivos.

