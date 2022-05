La caída de Gentil Duarte

El primer disidente del proceso de paz rechaza el últimatum de Iván Márquez, y al no aceptar adhesión, ni rendición es abatido en su guarida, el pasado 4 de mayo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Con Gentil Duarte, son cuatro los cabecillas exintegrantes del Estado Mayor de las Farc, abatidos en territorio venezolano en el último año. Santrich, El paisa y Romaña, firmantes del acuerdo de La Habana, el que abandonan para seguir los pasos de Iván Márquez y unirse a la “Nueva Marquetalia”. Por su parte Gentil Duarte, el primer gran disidente del proceso de paz y cabeza terrorista y del narcotráfico de 28 estructuras con 1.500 hombres en armas aprox, dedicados exclusivamente al control de la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes en la frontera con Venezuela, en el Putumayo frontera con Ecuador y en el pacífico sur del país, y en estrecha alianza comprobada por las autoridades con los carteles mexicanos.

Gentil Duarte era en las Farc el alfil de los hermanos Suárez Briceño, los terroristas alias El Mono Jojoy y Grannobles. A él le confiaban misiones de extrema reserva, que demandaran despliegue de capacidad armada, altos costos y de logística en la frontera tripartita, entre Colombia, Brazil y Venezuela. Tuvo bajo su responsabilidad la custodia y desplazamiento contínuo del grupo más grande de secuestrados a través del Río Guaviare y Meta; se le encomendó la protección de Enmanuel; ejercía control sobre 150 toneladas de cocaína que se producían y comercializaban desde la región; dirigía las operaciones de tráfico de cocaína por río y aire desde la frontera y pistas clandestinas especialmente en la zona de San Felipe (Guainía) y las negociaciones con narcos del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación; y era el responsable de asegurar la franja fronteriza para facilitar el desplazamiento de cabecillas, armas, contrabando de ganado y la extracción ilícita de coltán; solo el año pasado la Policía Nacional incautó 15 toneladas del “oro azul” que navegaban irregularmente por el Río Guaviare procedentes de la frontera con Guainía.

-Publicidad.-

El resurgimiento de las Farc en Venezuela a través de la “Nueva Marquetalia” modificó el mapa de influencia de actores ilegales sobre la frontera. La confrontación se agudiza y la lucha por el dominio del territorio y el narcotráfico se intensifica. Las caídas de alias Jesús Santrich, El paisa y Romaña son golpes sensibles que contraen las posiciones hasta ahora en gestación de “las nuevas Farc”; pero comienza a reeditarse el “Plan Dossier del Caguán” a favor de su mentor, Iván Márquez, que consiste en la alianza fronteriza sellada en los 42.192 kilómetros despejados entre 1998 y 2002, entre este cabecilla, siendo miembro del Secretariado de las Farc, el ELN y las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, para fundir y apuntar sus intereses armados, financieros y territoriales en la misma dirección que amenaza frontal y tradicionalmente la seguridad de nuestro territorio y de la región. Gentil Duarte rechaza el últimatum de Iván Márquez, al no aceptar adhesión, ni rendición y es abatido en su guarida, al parecer consecuencia de una explosión el pasado 4 de mayo de 2022.

______________________________________________________________________________

Publicidad.

Ahora intentará asumir Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, reconocido por ser el primero en rechazar públicamente el acuerdo de La Habana

______________________________________________________________________________

La unificación de las disidencias de las Farc sigue siendo un mito y no fue tarea fácil para Gentil Duarte, propósito que se complicó con la baja de alias Rodrigo Cadete en 2019, y ahora con mayor razón ante la ausencia del máximo cabecilla y fundador. No se descarta una desbandada de estructuras, por su carácter mafioso; intentará asumir Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, reconocido por ser el primero en rechazar públicamente el acuerdo de La Habana siendo jefe del Primer Frente de las Farc, terrorista por más de 20 años, sin formación ni estructura estratégica, experiencia táctica y de explosivista, no solo secundaba a Gentil Duarte, es el responsable además, de los negocios del narcotráfico y de coltán en el suroriente del país, al lado de su principal socio criminal en la frontera, Géner García Molina alias Jhon Cuarenta.

Aún se desconocen los autores y las circuntancias operativas de las bajas sistemáticas causadas a la “Nueva Marquetalia” y a las disidencias de las Farc en territorio venezolano, nadie se las ha reivindicado, todas de altísimo significado estratégico para contrarrestar los proyectos criminales y la amenaza que asedia constantemente la región. También impacta sensiblemente las transacciones de narcotráfico, contrabando y minería ilegal sobre la frontera; pero más importante aún, reafirma una lección vehemente para que los regímenes que no reaccionan ante la gravedad de la violencia en su territorio, que conniven, conviven y abrigan el terrorismo y el narcotráfico. Y de otro lado para los criminales que ya no encuentran guarida segura donde puedan ocultarse en el planeta tierra. Las fuerzas del bien, siempre prevalecerán sobre las fuerzas del mal.

LPNSN: La Universidad para la Paz de las Naciones Unidas – UPAZ (UPEACE), cumple una misión académica y cultural de significativa trascendencia para la humanidad. Ojalá su cobertura y crecimiento sea cada vez mayor, especialmente en aquellas regiones que demandan una solución urgente a sus problemas de seguridad y conflictividad.

[email protected]