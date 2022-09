.Publicidad.

La actriz de la ‘La ley del corazón’ que actualmente mantiene una relación sentimental con el músico Juan Duque, fue hospitalizada este martes 6 de septiembre por culpa de un dolor de espalda que terminó yéndose a su vejiga.

Según Tejeiro, ella desde pequeña sufre de reflujo vesicoureteral lo que la lleva a tener infecciones urinarias debido a que no puede evacuar completamente la orina. “Estoy hospitalizada desde ayer porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, explicó la actriz en su cuenta de Instagram.

No obstante, aunque ya los médicos hicieron los respectivos exámenes, hubo algunos especialistas que en sus redes sociales se atrevieron a darle un diagnóstico, el cual molestó bastante a la influenciadora.

“Voy a aclararles algo porque supuestos doctores de Instagram me están diciendo que me pasó por tener relaciones sin protección. A ver, hace días no pasa, y yo sufro de reflujo urinario. Es decir, yo hago chichí y el último poquito se me devuelve. Eso hace que no evacue completamente la orina y genere infecciones urinarias”.

Finalmente, Lina explicó que estuvo estudiando en un colegio militar donde no podía ir cuando ella quisiera al baño, lo que conllevó a que sus riñones se vieran afectados.

