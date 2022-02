La bendita costumbre de hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes

Por: Jaime Duarte M |

febrero 21, 2022

Uno lee y escucha discursos inclusive de gente del común que pide a los candidatos “hacer equipo por Colombia”, unirse para salvar el país, y aducen que son y han sido fieles a los valores, que han “ayudado” a mantener la libre empresa y los comportamientos ajustados a la ley. Y les piden a los líderes (a los candidatos) que se unan y piensen en sus hijos, en nuestros hijos, en Colombia porque está en riesgo.

Lo que no se ve ni se escucha por ningún lado es la promulgación de siquiera un comentario, una idea para que las élites, los que han sido dueños del país desde tiempos históricos, hagan conciencia de que Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua están en la situación en que muchos lamentamos, porque las élites se durmieron en los laureles de su capitalismo salvaje y no hicieron nada por promover la inclusión y por compartir al menos parte de sus ganancias (no sus patrimonios) y ser conscientes de que un millón de pesos reporta más utilidad (en el sentido de ser útil) a un pobre que un millón de pesos en la caja de los empresarios y los ricos.

Dice Steven Pinker: “Pueda o no comprar la felicidad,el dinero puede comprar la utilidad, toda vez que la gente cambia cosas por dinero,i ncluida la caridad” y prosigue “el significado psicológico es evidente: 100 dólares extras aumentan más la felicidad de una persona pobre que de una rica (este es el argumento moral a favor de la redistribución: la transferencia de dinero de los ricos a los pobres incrementa la cantidad de felicidad en el mundo, en igualdad de circunstancias”.

Promulgar y poner en práctica ideas como la precedente sería lo que podría salvar el país; la plata de los ricos (y a las clases medias altas) no debería ser para mantener el statu quo de una situación que no es de hoy, sino verdaderamente histórica, y que mantenerla ha hecho que se haya llegado a la situación de Chile y la de Colombia también, en que la gente (en palabras del gerente del No) esté “emberracada” y así es fácil que vote por el que les ofrece cambiar su situación, y a la larga no les importa si les van a cumplir o no, pues no tienen nada que perder…

En lugar de otros, que como en los ejemplos que se citan, van a perderlo todo.

En palabras de Einstein: usted no puede esperar obtener cosas diferentes si continúa haciendo lo mismo.