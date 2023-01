La belleza es de familia: Ella es la sexy hermana de Melissa Martínez

Aunque la presentadora se caracteriza por su belleza y talento para los deportes, su hermana no se queda atrás y demuestra que la genética de la familia es muy buena

Sin duda alguna, si hay una presentadora y periodista deportiva de gran talento en la actualidad, esa es Melissa Martínez. Su talento y capacidad le ha abierto diferentes puertas al punto de trabajar para ESPN, uno de los canales deportivos más importantes y donde ciertamente destaca. Sin embargo, hay otra razón por la que la mujer del Atlántico también llama la atención de muchos y es que ciertamente, tiene una belleza única que ha encantado a muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Cuadra (@lauracuadra)

Muestra de esto, son los 2 millones de seguidores con los que cuenta en su Instagram, donde es muy activa y comparte bastante sobre su vida. Aunque muchos podrían creer que Melissa Martínez es la más linda de la familia, ciertamente, no están equivocados pero tampoco están en lo cierto. Aunque muchos lo desconocen, la periodista tiene una hermana mayor llamada Laura Cuadra, quien tiene 43 años, aunque ciertamente comparte algo con la presentadora de ESPN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Cuadra (@lauracuadra)

Y es que ambas mujeres son muy parecidas físicamente hablando y aunque la hermana de Melissa Martínez no es muy conocida, es igual de bella. Pese a la diferencia que tienen, Laura comparte diferentes fotografías de su cuerpo esbelto en sus redes sociales, donde tiene 27 mil seguidores. Aunque allí no comparte mucha información respecto a su vida, ciertamente ha demostrado que no tiene nada que envidiarle a su hermana pues ambas son igual de hermosas.

