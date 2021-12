La ayuda que le quiere dar La Liendra a Yanfri, el niño explotado por todos los famosos

.Publicidad.

La Liendra se ha vuelto uno de los influencers más famosos y reconocidos de todo el país gracias a compartir el día a día con sus seguidores y hacer videos graciosos desde hace ya varios años. Fruto de eso es que ha logrado sacar a su madre de la pobreza, darle su propia casa y hasta darle regalos millonarios a otros influencers como Luisito Comunica.

Sin embargo, hay una cosa con la que La Liendra si se mostró totalmente en desacuerdo y es la forma como muchos medios y otras figuras de redes sociales han utilizado a Yanfri, el niño sensación de Tik Tok en Colombia. Lo que empezó como un video chistoso que le grabó un tío terminó convirtiendo al pequeño en una especie de trofeo que todos mostraban. Todos querían mostrar que estuvieron con él o lo conocieron y en eso si no estuvo de acuerdo La Liendra.

"A mí me han dicho que para verme con Yanfry y la verdad he dicho que no. Siento que es muy bebé y no sé cómo está tomando esto de la fama la familia", dijo. Él no quiere seguir el ejemplo de los demás y le da rabia "cómo tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamando, haciéndolo viajar, aprovechándose de su reconocimiento. Por ahí me han dicho que no le dan nada".

A diferencia de esos que señala el influencer que solo han posado con Yanfri, él quiere ayudarle a él y su familia por la difícil situación económica que viven en Istmina y el hipotiroidismo que sufre el niño. Sin embargo cuando lo haga, dijo que será fuera de cámaras, por lo que no habrá ninguna evidencia al respecto porque no quiere exponer más al niño.

