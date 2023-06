No se ha recuperado y ya destila veneno: La arremetida de Yina Calderón contra otras famosas operadas

.Publicidad.

En los últimos días, Yina Calderón se ha hecho tendencia por someterse una vez más a una cirugía en los glúteos, el fin de esta era por fin darle una apariencia proporcional a esta parte de su cuerpo. Si bien lo logró, parece que se le está subiendo a la cabeza el ego, pues apareció criticando a algunas mujeres por no “cuidarse” y “perder” el dinero de sus procedimientos estéticos.

La influencer, que parece que se ha acostumbrado a ser polémica y controversial, a través de sus redes sociales hizo una dinámica de preguntas y respuestas, en donde se refirió a los cuidados de la cirugía.

Uno de sus seguidores la cuestionó: “Si uno no se cuida la cirugía, se engorda de nuevo”. A esto Yina Calderón dijo que es fundamental prestarle las atenciones necesarias, para que no se perdiera el trabajo hecho. Sin embargo, ejemplificó las situaciones que podrían ocurrir, de no hacerlo, nombrando a otras mujeres, lo que causó gran indignación.

“Si nosotras no nos cuidamos y cerramos el pico, esa plata se pierde. Mire el caso de mis hermanas, no usan fajas, no cierran el pico. Mire el caso de Andrea Valdiri que se ve gorda, entonces uno dice ‘se puede perder la plata, si uno no se cuida’. Incluso hay mujeres que se operan y uno piensa ¿por dónde que no se nota?”, dijo Yina Calderón mientras le hacían unos masajes.

La declaración de la empresaria de fajas generó opiniones divididas, algunas personas apoyaron las palabras de Yina Calderón, mientras que otras le reprocharon lo dicho.

“No pierde oportunidad para hablar del peso de otras mujeres que evidentemente están mejor que ella”, “Cuando no suena tiene que salir a hablar de los demás para poder viralizarse de nuevo”, “Ella no supera que la Valdiri es 80 veces más chimba que ella”, “Cómo alguien con tan pésimos resultados en sus cirugías puede hablar de las cirugías de otras personas”, son algunos de comentarios que se pueden leer.