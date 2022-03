La apuesta del Consejo Regional Indígena del Cauca para el Senado: Entrevista a Aida Quilcue Vivas

Por: Danna Valentina Vásquez Villa |

marzo 10, 2022

Aida Quilcue Vivas es candidata al Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena del partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social). Pertenece al pueblo nasa de Tierradentro, Cauca, al resguardo Piçkwe Tha Fiw.

Ha trabajado arduamente en el proceso político y social indígena, comunera en su resguardo; promotora de salud en la Asociación Indígena del Cauca (AIC), coordinadora del programa de Salud y atención al comunero en la AIC y en el Consejo Regional indígena del Huila. Fue designada como consejera mayor del CRIC, liderando la minga indígena de 2008. En 2021 ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, reconocimiento a una vida dedicada a defender las causas de los más vulnerables.

La candidata está recorriendo Colombia, hablando con las personas sobre su proceso y propuestas. En una reunión durante su paso por Bogotá nos contó lo siguiente:

Decisiones colectivas de las comunidades

Aida inicia el diálogo resaltando que su apuesta es hacer gobierno con el pueblo, crear propuestas desde los procesos ya construidos y en construcción. En caso de quedar electa, va a escuchar las demandas de los diferentes procesos sociales y llevarlas como propuestas al Congreso.

Además, expresa que su bandera política y la línea de sus principales propuestas es proteger los derechos y vidas de los seres, no solo de los humanos sino de la madre Tierra y los seres que la habitan. Para ella es importante la reivindicación de derechos y sobre todo defender los acuerdos de paz, apostarle a una paz estable y duradera.

Su visión es que el Congreso debe ser el escenario para generar una dinámica institucional de dialogo con los diferentes movimientos sociales que se han venido gestando, ayudando a generar la construcción de propuestas desde, con y para las personas. Su rol es ser el medio para luchar por los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo los que se han ganado mediante la lucha indígena, como el derecho fundamental a la consulta previa. Pretende seguir defendiendo la autonomía de los pueblos y el gobierno propio, a las y los jóvenes y los derechos de las mujeres. También combatir el racismo estructural y luchar contra la corrupción.

¿Qué significa que su candidatura no sea personal sino del proceso?

La candidatura de Aida se basa en el proceso comunitario; explica que las autoridades indígenas del CRIC son las que seleccionan a quienes consideran óptimos para representarlos y el candidato o candidata decide asumir o no este mandato. Aida aceptó ser la candidata del proceso y por ello su misión es defender la palabra, ganar derechos y estar en el espacio de representación por el que han luchado.

Se resume en mandar obedeciendo: lo que haga Aida no es una decisión individual, debe obedecer los mandatos colectivos, desarrollar de acuerdo con lo que diga la gente

Por ello, aunque fue invitada al pacto histórico, decidió ser candidata de MAIS, pues cree absolutamente en el proceso que se ha llevado. Apoya al Pacto por ser una pieza clave para la nueva apuesta política, destaca la importancia de una alianza de partidos y movimientos, pero unirse significaba perder la fuerza política que han logrado como proceso, dejando de lado los valores y luchas que han llevado. Llegar al congreso era más sencillo con una coalición, pero ellos decidieron luchar, como lo han hecho durante toda su trayectoria para poder estar en ese espacio. Su misión es fortalecer la alianza de sectores sociales e indígena y mantener coherencia con el proceso.

Una candidatura austera

La candidatura de Aida ha sido compleja por el factor económico. Su apuesta es hacer política sin la politiquería, y esto implica no recibir grandes cantidades de dinero de personas dispuestas a patrocinarla, para no seguir replicando el clientelismo y la corrupción que esto puede generar.

Debido a la falta de financiación, no ha hecho grandes campañas publicitarias como políticos tradicionales; ha llevado una candidatura de la mano de las personas, mediante el dialogo honesto y la pedagogía. Considera que ser trasparente en sus propuestas y banderas políticas es fundamental para generar confianza y dialogo. Asimismo, ha ido explicando cómo funcionan los tarjetones e impulsando a las personas a tener un papel no sólo de votación, sino de control y veeduría electoral, ‘’impulsado’’ en el ser testigos electorales.

Su meta es llegar al Senado y formar un congreso alternativo; espera tener la posibilidad de no solo ser de oposición sino ser un gobierno alternativo, que funcione en conjunto y haga más fácil llevar las propuestas.

Hace énfasis en que aunque no llegue al Senado, la lucha sigue.

Representación

Aida es indígena nasa, y cree que puede representar otros pueblos indígenas, no solo por su trayectoria de vida, sino porque tienen luchas conjuntas que apoyará si queda electa, como la defensa de la madre tierra, la autonomía de los territorios y gobierno.

Manifiesta que, además, también representa a las mujeres, las cuales sufren de violencias. Por ello, su agenda tiene un enfoque de género. Dicta que estamos en el tiempo de las mujeres y de la madre Tierra, lucha por proteger y respaldar sus derechos, considera que la mujer debe participar, orientar y ser escuchada.

Recuerda que MAIS es social. En su agenda están las y los jóvenes. Considera que se debe trabajar de la mano con ellos sobre lo que necesitan, atacar el hambre y la pobreza estructural, tanto en el área rural como en la urbana, la falta de oportunidades, la difícil llegada a la educación, entre otras problemáticas que les aquejan.

Quiere impulsar a los campesinos como sujetos políticos, crear estrategias y políticas de su mano para hacerlos escuchar, tener mayor representatividad política y darles el papel fundamental que tienen realmente.

No reelección

La candidata será leal a las políticas del CRIC, entre ellas la no reelección de representantes y la rendición pública de cuentas. En la organización del Cauca, nadie puede ser reelegido, ni siendo autoridad ni representante; debe haber un relevo en los cargos para no cooptar los espacios y dejar que el proceso crezca, por eso el actual senador Feliciano Valencia no aspirará de nuevo ni lo hará ella en cuatro años en caso de resultar electa.

También tienen una política de rendición de cuentas fuerte; como son la voz de un proceso, es fundamental presentar resultados y mostrar la gestión a quienes hacen parte de él. Ella piensa que la rendición de cuentas debería ser para todos los congresistas.

Electorado no indígena

Por último, invita a las personas a votar por ella, para impulsar procesos sociales, a los indígenas y a los no indígenas que quieran apoyar la organización, que crean en el proceso y se sientan identificados con la trayectoria. Pretenden generar espacios posteriores a la elección para que las comunidades expresen sus necesidades y posibles soluciones; todos pueden ser partícipes.