La millonaria multa que deben pagar los participantes de MasterChef que quieren renunciar

Pasan los capítulos y el estrés es notorio en la cocina de MasterChef Celebrity. Si bien la calidad de los platos ha mejorado, el cansancio también ha aumentado. Y es que, cada vez los jurados del reality del canal RCN son mucho más estrictos con los participantes que quedan en competencia. Actualmente quedan menos de 10 famosos en competencia, buscando ganar el popular reality. Esto ha hecho que la tensión e incluso los choques aumenten. Lo cierto es que todo esto ha llevado a algunos participantes de MasterChef a querer renunciar. Sin embargo, hacer esto no es tan fácil y nada barato salir del programa.

La multa que deben pagar los participantes de MasterChef para salir del programa

No es un secreto que hoy en día a todos les importa conocer un poco más sobre el reality del canal RCN. Es por eso que los participantes de MasterChef Celebrity han estado respondiendo preguntas al respecto. Uno de los que habló recientemente del programa fue Adrián Parada, uno de los favoritos. Por medio de sus redes sociales reveló lo duro que ha sido la experiencia de estar allí. Además, para nadie es un secreto que estos retos sin saber sobre cocina, hacen que todo se complique más. Todo esto lo llevó a pensar que debía tomar una decisión radical sobre su estadía en la competencia.

Así es, Adrián Parada pensó en renunciar debido a las complicaciones que han habido en el reality. Sin embargo, fue en este momento en el que descubrió que tomar esta decisión no era fácil. Fue en este momento en que habló con la producción del canal RCN y lo convencieron de no dejar el programa. Además, le recordaron que no debía hacerlo porque "hay como 120 millones de razones para no incumplir el contrato". Claramente todos entendieron a que se refería el participante de MasterChef en ese momento. Sin duda alguna, cualquiera que quiera dejar el programa tendrá que pensarlo más de dos veces.

