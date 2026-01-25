La angustia se apodera de los agustinianos que están esperando desde el año pasado que les lleguen medicamentos

Asmet Salud EPS en San Agustín enfrenta graves retrasos en medicamentos, fallas del sistema y falta de especialistas que ya tiene desesperados a los pacientes

Por: Pedro Antonio Salamanca |

enero 25, 2026

Decenas de usuarios del régimen subsidiado de la empresa Asmet Salud EPS, que reciben atención médica en el Hospital Arsenio Repiso Vanegas, del municipio de San Agustín (Huila), se encuentran al borde de la desesperación, debido a que los medicamentos ordenados por los médicos desde el año pasado para tratar diferentes enfermedades aún no llegan en su totalidad.

Esto no tiene presentación. Es inadmisible que un sinnúmero de pacientes se encuentre esperando ansiosamente sus medicinas para el control de sus enfermedades desde 2025, sin que, a la fecha, en el arranque del nuevo año, se haya logrado su entrega.

Y lo más preocupante es que este problema se ha vuelto costumbre y, en vez de mejorar, empeora día tras día, afectando la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

Este comunicador logró establecer que los medicamentos ordenados por los galenos a usuarios que asistieron a citas médicas el pasado viernes 27 de noviembre de 2025 (hace más de un mes) todavía no han llegado a la farmacia de la IPS que los suministra, aparentemente por problemas financieros de la EPS, que no le permiten pagar a tiempo los servicios contratados con la empresa encargada de proveerlos.

Fármacos recetados

Según se evidencia en las fórmulas médicas, entre los medicamentos requeridos por un amplio sector de la población rural y urbana se encuentran losartán de 50 miligramos, levotiroxina de 25 miligramos e hidroclorotiazida de 25 miligramos, entre otros. Estos fármacos son formulados para el control de la hipertensión y de la glándula tiroides. De la misma manera, los medicamentos recetados para el control de los niveles de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos tampoco llegan de manera oportuna.

En línea con lo anterior, se podría manifestar que el problema tocó fondo, dado que los más afectados son los pacientes crónicos que, sí o sí, deben ingerir las referidas medicinas para el control de sus enfermedades; de lo contrario, se generan riesgos graves como el empeoramiento de la enfermedad y complicaciones agudas que incluso pueden terminar en infartos, deterioro de órganos o la muerte.

A lo anterior se suma la pérdida de tiempo, especialmente en los campesinos que se desplazan con frecuencia desde zonas apartadas hasta San Agustín (Huila), dejando de realizar labores del agro para reclamar los insumos, sin lograrlo.

Autorizaciones y fallas en el sistema

Otro de los inconvenientes que deben afrontar los usuarios de Asmet Salud en la Capital Arqueológica de Colombia es el relacionado con las autorizaciones y la atención presencial o a través de los canales virtuales.

Aunque el personal encargado de la atención al usuario se esmera por hacerlo de la mejor manera y por orden de llegada, esta se ve afectada reiteradamente por fallas en el sistema informático o por la caída del servicio, lo que impide el normal desempeño de los empleados, quienes se ven obligados a suspender la atención relacionada con la radicación de autorizaciones para procedimientos quirúrgicos, citas con especialistas y exámenes de laboratorio, entre otros, mientras se soluciona el impase.

No obstante, debido a las prolongadas interrupciones en la señal de internet, sumadas a las largas jornadas de espera, hay ocasiones en que varios usuarios deciden regresar a sus lugares de origen sin realizar sus trámites.

“De nada sirve madrugar a la EPS a hacer turno para estas diligencias, si después de tanta espera le dicen a uno que no hay sistema, que se cayó la señal”, sostuvo un usuario que solicitó omitir su identidad. Obviamente, al no haber señal se suspende la atención al público, generando malestar e inconformidad en los usuarios, quienes no entienden cómo es posible que la empresa no busque una alternativa de solución a este problema recurrente.

Vale señalar que, ante esta situación, algunos usuarios (muy pocos) deciden acudir a un servicio particular para la toma de exámenes de laboratorio y, posteriormente, llevarlos al médico general o internista para su respectiva valoración a través de una nueva cita. Lastimosamente, la mayoría de beneficiarios no pueden hacerlo y, en consecuencia, ponen en riesgo sus vidas ante la presunta vulneración del derecho fundamental a la salud.

Sin internista

En definitiva, el comienzo de este año ha sido muy preocupante para los usuarios de esta empresa, porque además de lo expuesto anteriormente, ahora se suma el inconveniente generado, al parecer, por la no reanudación oportuna del contrato de prestación de servicios del médico internista que atendió a los pacientes en noviembre del año anterior y que habían sido citados para la segunda semana de enero de 2026, con el fin de continuar con el control de enfermedades crónicas.

“Toca esperar hasta el fin de mes, o estar pendiente para saber cuándo vuelve el médico internista”, es la respuesta de una de las trabajadoras del área de la salud del Hospital Arsenio Repiso, quien responde amablemente a la inquietud de usuarios crónicos que esperan desesperadamente continuar con sus controles de medicina interna.

Mala atención

El éxito de una empresa depende en gran medida de la atención y de la empatía que debe existir por parte de quien atiende hacia los usuarios. Lastimosamente, esto no ocurre con los afiliados de Asmet Salud, sobre todo en el área administrativa de la oficina local de San Agustín.

El número de WhatsApp asignado para el envío de autorizaciones médicas, cuando un usuario no puede asistir de manera presencial, no funciona. Si un usuario llama a los contactos establecidos para solicitar información sobre alguna radicación o trámite, pocas veces contestan.

Lo mismo ocurre con las llamadas y mensajes a la línea de WhatsApp institucional de la empresa.

Este servidor intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la encargada del área administrativa de la EPS para conocer su posición frente a la problemática, pero nunca contestó las llamadas ni respondió a los interrogantes enviados, limitándose a leerlos y dejarlos en visto.

