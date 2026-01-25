El médico pastuso que hizo de la música su profesión de servicio

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

enero 25, 2026

Dicen que los homenajes se deben hacer en vida, y es meritorio reconocer la gran obra esculpida en el alma de quienes expresan el lenguaje universal. Hijo de padre quiteño y madre pastusa, el médico Óscar Rafael Salazar Salazar, por más de 45 años, ha hecho un importante aporte a la creación, divulgación, producción e interpretación de varios géneros musicales. Ha impulsado a los músicos nariñenses y los ha presentado en diferentes formatos; ha sido promotor de conciertos de grandes artistas e intérprete de varios instrumentos.

Hace 69 años llegó a Pasto el comerciante Óscar Colombo Salazar Velásquez, procedente de Ecuador, entusiasmado por los negocios, y aquí echó raíces cuando conoció a Blanca Alicia Salazar Viteri, con quien formalizó un hogar en el que nacieron cuatro hijos, siendo el primogénito el hoy médico, músico y productor musical Óscar Rafael Salazar. El doctor Salazar estudió Medicina en la Universidad Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, avanzando a su vez en el estudio del saxofón, afición que adquirió desde muy pequeño. Quizá sería ese el tiempo en el que emprende un camino por las sendas de la música como intérprete de varios instrumentos, iniciándose en 1994 como productor.

El señor Óscar Colombo Salazar, su padre, es un comerciante de la rama de los implementos deportivos, fabricante de ropa deportiva y vinculado a eventos deportivos tanto aficionados como de categoría profesional en la región, gozando de prestigio y reconocimiento de la ciudadanía pastusa con el almacén más antiguo —y por un tiempo el único— conocido como Deportes al Día.

El médico Óscar Salazar fue saxofonista de importantes orquestas que marcaron una época y hacían las delicias del público en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, como Unidad Seis, La Clave de Colombia o Los Padrinos de Quito. Sin mayores pretensiones, dice que es el único intérprete de dulzainas.

Ya perdió la cuenta de cuántas agrupaciones musicales y artistas han grabado en sus estudios. Podríamos mencionar algo de lo que queda en la memoria: de la colección Fuego del Volcán, 35 volúmenes, a los que se ha adicionado un libro; cuatro de Pascua Andina; ocho volúmenes de Serenata; Alborada, una edición; Villancicos de siempre, una edición. En géneros varios: Trío Singular, época de oro; Trío Los Románticos, época de oro; Javier Martínez y Bolívar Meza, Dos generaciones; Rubio Hoyos, dos volúmenes; Alma Andina, álbum con 20 composiciones de autoría del doctor Salazar; Nariño Corazón de América, tres volúmenes; Nariño Corazón de América, álbum doble en video en alta resolución; Paisaje musical de Nariño, en formato VHS. La verdad es muy difícil mencionar a todos por ser tantos y gastaríamos mucha tinta en contar tantas experiencias. Tiene en su haber dos libros en espera de ser impresos: Serenata romántica, andina y rumba nariñense y De la música andina a la nueva canción latinoamericana.

El médico Óscar Salazar, como se le conoce en el ámbito nariñense, es el artífice de nuclear todo un momento cultural que indudablemente dejará una buena siembra para las generaciones venideras. Pero no solo eso: es un ejecutante de los ritmos de estos dos países hermanos, Colombia y Ecuador, que se unen a través de albazos, pasacalles, pasillos, sonsureños, bambucos, cumbias y sanjuanitos.

Como médico presta sus servicios profesionales en la comunidad de Las Mesas, en el municipio de El Tablón de Gómez (Nariño), territorio con evidencias de la presencia inca y prácticas de medicina tradicional que se combinan con los conocimientos de la medicina occidental que ofrece el doctor Salazar. Nos cuenta que es un territorio muy hermoso por su zona montañosa andina.

En ello está muy comprometido el nombre del doctor Salazar, un hombre que le hace tanto bien a este rincón patrio de esta Colombia martirizada. Un hombre que, con el sonido de las cañas, le aporta a la paz del país. He ahí los hombres que hicieron de la música una profesión de servicio, alejados de la codicia.

El doctor Salazar es parte de una familia que ha prestado grandes beneficios a este departamento marginado por los poderes centrales.

Es menester rendirle un homenaje de gratitud al doctor Óscar Salazar por tan invaluable servicio al engrandecimiento de las culturas diversas de este territorio pacífico, andino y amazónico. La expresión musical no tiene fronteras; se fusiona y se vive como un todo único. Los carnavales del sur de Colombia y las fiestas del norte ecuatoriano, y lo que conocemos como el territorio de los Pastos, se ven transparentados por el trabajo tesonero del doctor Óscar Salazar, o del maestro Salazar, porque antes que médico supo cultivar su oído.

Tantos músicos y vocalistas pasaron por los estudios de grabación del doctor Óscar Salazar que perfectamente pudiésemos crear una nueva horda en la fe de los sonidos del viento, de las cuerdas y los metales.

Varios países escuchan las creaciones, interpretaciones y producciones de la creatividad nariñense de la mano de un hijo de alma sonora y trabajador. Sonidos que en el aire se convierten en patrimonio de los pueblos que cantan y danzan para dar gracias a los dioses paganos o al secretismo cristiano.

De cualquier forma, desde la medicina del doctor Salazar o desde la música del maestro Salazar, está representada esta estirpe de mujeres y hombres que no solo sueñan, sino que viven la vida como un mandato de los dioses del Olimpo, o con mayor pertenencia de Viracocha, del Inti o del Dios único de Abraham.

Somos transeúntes por la vida y lo que vale es la buena siembra que se cosechará en tiempos de bienaventuranza. ¡Que viva la música!

