La altura de Bogotá le dio duro a Miley Cyrus en pleno concierto

El pasado fin de semana inició la gran época de conciertos en Colombia con las presentaciones de Morat en el Movistar Arena. Seguía el Jamming en Ibagué que al final fue cancelado a última hora debido a varios problemas logísticos y que el organizador principal no da la cara al respecto, pero siguió con el esperado concierto de Miley Cyrus en Bogotá.

Miley era la primera gran artista internacional en llegar a Colombia porque a lo largo del año también vienen Coldplay, Harry Styles, Dua Lipa, Bad Bunny y Daddy Yankee. Sin embargo, la experiencia de la actriz que enamoró a toda una generación con Hannah Montana en Bogotá no fue la mejor por culpa de la altura de Bogotá.

La artista llegaba de presentarse en Buenos Aires y en Santiago, por lo que Bogotá y sus 2600 metros de altura sobre el nivel del mar fueron un reto físico para ella. Llegó la noche anterior del concierto al país y no tuvo tiempo para acostumbrarse a la altura de la capital. Esto terminó afectando su tradicional show que se caracteriza por ser lleno de energía y la obligó a parar el show por unos segundos y cantar algunas canciones sentada en una silla.

La misma artista fue sincera con sus espectadores y les explicó que se sentía mal y que estaba a punto de vomitar. Sin embargo por amor al público y por su compromiso no se bajó nunca de la tarima y lo dio todo para complacer a los que esperaron tanto para verla. "No me estoy sintiendo bien, me siento jodida en este momento pero me quedaré todo lo que pueda porque sé todo lo que ustedes han esperado para este show".

Miley no ha sido la única artista extranjera que sufrió el conocido "mal de altura". Artistas como Sam Smith, Katy Perry y Lady Gaga fueron vistos hasta con máscaras de oxigeno antes o después de sus presentaciones en la capital del país.

Lady Gaga también por allá en el 2012. pic.twitter.com/saPtuHY7KE — 𝗛𝗔𝗩𝗦𝗘𝗥 (@EstebanHauser) March 22, 2022

Singing and dancing at over 8,000 feet, no problemo Bogota, Colombia 👍🏼 pic.twitter.com/DBn1SCtSFT — KATY PERRY (@katyperry) October 10, 2015

La situación fue delicada y ella contó que estaba a punto de ir a vomitar; "Creo que tendré que ir a vomitar y volveré si me aseguran que me van a esperar'. Al final no fue necesario que se retirara del escenario y pudo terminar su show del que todo el público salió encantado. No hubo ni un reproche ni una crítica a lo que le pasó a Miley en el escenario, pues toda su fanaticada la entendió y la apoyó incondicionalmente para que diera el mejor show posible. Ellos no olvidarán este gran evento y seguramente ella tampoco por lo sucedido y por el apoyo tan grande que recibió por parte de sus fans.