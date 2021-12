La adicción por Silvestre Dangond en Bogotá: supuesto concierto gratis genera caos

.Publicidad.

Entre euforia y disgusto, una amplia gama de sensaciones genera Silvestre Dangond en Bogotá, una ciudad en la que sus canciones suenan permanentemente. El amor y odio que desprende Dangond entre los colombianos es una fuerza capaz de dividir el país radicalmente. A donde llega el artista, puede elevar las emociones a su punto más alto.

Una nueva polémica tuvo lugar en Soacha, al sur de la capital, después de que Luisa Fernanda Castaño Díaz, gestora social y primera dama del municipio aseguró que Dangond sería uno de los artistas que estarían presentes en las fiestas de fin de año que serán públicos y que correrán por cuenta de los recursos de la alcaldía.

El anuncio lo hizo Castaño lo realizó el pasado 25 de noviembre, muy a pesar de que el equipo logístico del artista no tiene confirmada participación para dicho espectáculo. “El 30 de diciembre están invitados en este parque al concierto (al) que vienen Silvestre Dangond y Jhonny Rivera, y también contará con artistas soachunos (…) Serán 18 horas de fiesta porque nuestra ciudad se lo merece y nuestros soachunos también. Todo esto es gracias a los impuestos que están pagando; esto no lo estamos inventando nosotros, y estamos trabajando para transformar a esta ciudad”, fue el mensaje que dio la funcionaria frente a los soachunos.

Los ciudadanos de Soacha no se mostraron muy contentos con dicho anuncio por varias razones. Quienes son fans de Dangond se mostraron desconfiados de la veracidad de las palabras de la primera dama, mientras quienes no gustan del artista se pronunciaron en rechazo de que los impuestos del erario público fueran utilizados para este tipo de eventos y no, por ejemplo, en el sector de la salud.

“Tanta gente con hambre y ustedes gastando la ‘platica’ en eso”; “Y si mejor donan ese dinero a personas que en verdad lo necesitan” y “¡Eso! Sáquennos plata para gastos tan pendejos”, fueron algunas de las criticas del sector que no comparte que Dangond ambiente las fiestas de fin de año en este municipio.

