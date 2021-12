La actriz que sufrió por no ser reconocida en Transmilenio

.Publicidad.

“Hoy no me reconoció nadie y no llevé la tarjeta para Transmilenio” inició contando en sus redes sociales la actriz recordada por sus papeles en Pedro, el escamoso y Pa’ Quererte, “cuando voy en Transmilenio que lo uso mucho, regularmente me reconoce bastante la gente, me saludan, me tomo fotos” continuó para después confesar de un modo gracioso su engorrosa experiencia.

“Me tocó empezar a decirle a las personas que iban pasando que si por favor me vendían un pasaje. Yo dije: es fácil, seguro me reconocen y me van a ayudar y pues nadie me reconoció” afirmó Alina Lozano quien se había olvidado de llevar su tarjeta para ingresar al Sistema de transporte. Según su relato pasaron más de diez personas y ninguna atendió su petición, pero fue un ángel de la guarda quien le ayudó.

