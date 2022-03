La achantada que le pegaron los barranquilleros a Alex Char en su carnaval

.Publicidad.

El Carnaval de Barranquilla está a punto de empezar y en la arenosa ya se realizaron todos los eventos previos al inicio del gran carnaval. Uno de esos eventos previos es el desfile nocturno de la Guacherna, que es el más importante de esos eventos que se realizan antes del inicio formal del carnaval.

En el característico desfile nocturno estuvo presente, entre otras celebridades y personajes famosos, Alex Char. El ya exprecandidato presidencial esperaba ganar la consulta del Equipo por Colombia con el apoyo y respaldo de toda su gente de la costa y la maquinaria de su familia y partido político, pero no pudo hacerle frente a un Fico Gutiérrez que prácticamente lo triplicó en votos.

-Publicidad.-

Char ganó en los departamentos de Atlántico, Bolivar, Santa Marta y La Guajira pero de ahí en adelante casi el resto del país no lo apoyó como él esperaba. Una de las razones es que no logró a convencer al resto de los que ya lo conocen y esto es porque no hizo campaña más allá de su tierra, nunca asistió a debates ni atendió nunca a la prensa, pero otra razón es que en la costa hay un nuevo favorito: Gustavo Petro.

Con gritos un poco de burla y en serio, los barranqulleros apoyan al candidato petrista y le recordaron a Char su preferencia, coreando el nombre del candidato del Pacto a medida que el hijo de Fuad Char pasaba por el desfile de la guacherna.

Publicidad.

Vean pues Alex Char aparece en la guacherna después de la ahogada que se pegó y la gente le grita, petroooo, petroooo, petroooo 🤭 pic.twitter.com/9qPbguCXSY — Reynaldo Torres🌻 (@Reytorre) March 20, 2022