Klass 95, la nueva novela de Caracol con un casting de lujo que pinta para ser un éxito en el rating

.Publicidad.

Las novelas de Caracol Televisión vienen de no pasar por un buen momento. Muchas de ellas no logran un rating esperado, a pesar de todo el trabajo que realizan en su producción. Sin embargo, con la llegada de Devuélveme la vida, las cosas han cambiado notablemente. No ha tenido los mejores números de audiencia, aunque sí han sido mejores que los de su proyecto antecesor. Ahora bien, también se ha conocido de una nueva novela de Caracol que podría llegar tras el final de la producción actual de las 9. Se trata de Klass 95, una historia que se sitúa en los años 90 y que además, cuenta con un elenco de lujo.

Este es el elenco de Klass 95, la nueva novela de Caracol

Ya se han conocido algunos adelantos e incluso el trailer de esta nueva novela de Caracol. En este, se ha podido apreciar parte del gran elenco que tendrá esta historia. La protagonista central de esta historia será Shaio Domínguez, interpretada por Nicole Santamaría. Pero ella no será la única persona que destaca en esta producción. Junto a ella estará la talentosa Laura Barjum, quien regresa a la actuación en este gran proyecto. Así mismo, veremos a actrices y actores jóvenes como Laura Cano, Carlos Báez, David Palacio y muchos más. Claro que también veremos a varios actores y actrices con una larga experiencia en este mundo.

..Publicidad..

|Le puede interesar Ella es la exitosa mujer que conquistó a Victor Mallarino; vive en España y es referente de la literatura

...Publicidad...

Por lo menos, uno de los más notorios es Diego Trujillo, quien al parecer tendrá un papel importante en la historia. Pero en Klass 95, también veremos al ecuatoriano Roberto Manrique e incluso a Jacques Toukhmanian, quien también estará en MasterChef. Otras figuras que tendrán presencia en la nueva novela de Caracol, serán Marcelo Do Santos, Norma Nivia y Marcela Gallego. Un elenco bastante cargado de estrellas y un talento que promete bastante. Aunque no se sabe con certeza el momento en que esta historia llegue a estrenarse en el canal.

....Publicidad....

Eso sí, algunas actrices, como Laura Cano, han compartido algunos fragmentos e imágenes de las grabaciones. De igual forma, el trailer de esta producción, hace que la gente se ilusione con una historia bastante cautivadora.

Vea también: