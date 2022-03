Kathy Sáenz con Bessudo y otras separaciones escandalosas de la farándula

.Publicidad.

Los colombianos se ilusionaron, al igual que estas parejas, cuando su romance encabezaba los titulares de la prensa colombiana. Pero su amor, como su “felices para siempre”, no duraría mucho tiempo y marcaría la historia de la farándula por ser más fugaz que estable y duradero.

Kathy Sáenz y Sammy Bessudo

A finales del año 2005 una telenovela de RCN despertó el interés de los colombianos. Se trataba de ‘Juegos Prohibidos’. La pareja protagónica eran los actores Kathy Saénz y Sebastián Martínez. Ella, que pocos años antes había debutado como actriz, se estrenaba en su primer protagónico. Él, que venía de robarse el show en ‘La Viuda de la Mafia’, se perfilaba como uno de los jóvenes galanes del momento. Como era de esperarse la novela fue un éxito inmediato. Lo que pocos televidentes se imaginaron era que la química entre la pareja protagónica trascendería a la realidad. Ni siquiera la actriz Johana Bahamón, que por entonces era novia de Sebastián Martínez, alcanzó a percibirlo.

Sin embargo, la química entre ambos actores pudo más que los once años de diferencia entre ambos. Él tenía 23 y ella 34. Por si fuera poco, tal y como sucedía en la historia que protagonizaban, ella era una mujer casada con el empresario Sammy Bessudo, hijo del francés Jean Claude Bessudo, dueño de Aviatur. Además, era madre de una niña y esperaba a la segunda hija de su matrimonio. No obstante, la relación no iba bien ya venía contemplando la posibilidad de divorciarse. Por eso, cuando se vio con Sebastián Martínez el flechazo fue inmediato. Ambos sintieron que eran almas gemelas que se venían buscando desde siempre. Finalizadas las grabaciones decidieron que querían estar juntos por el resto de sus vidas.Ahora completan casi 17 años juntos, tienen un hogar con un hijo juntos además de las dos que Kathy ya tenía de su anterior matrimonio, y no dudan cada tanto en profesar su intacto amor por redes sociales.

Robinson Díaz y Adriana Arango

El actor tenía 17 años de casado con Adriana cuando estalló el escándalo de la relación que sostuvo con Sara Corrales. La polémica pareja se conoció luego de haber compartido set en la telenovela Vecinos, donde él era el protagonista y ella hacía el papel de su novia, la villana de la historia. La química entre ambos fue inmediata. Según dijo la misma Sara en una desgarradora entrevista con la W radio, él empezó a tener detalles con ella y poco a poco la relación se fue convirtiendo en algo más.

El amorío no hubiera trascendido al escándalo que fue de no haber sido porque Robinson Díaz y Adriana Arango dieron una extensa entrevista a la Revista Elenco. Según declaraciones de Sara, ellos le habían pedido el favor que no hablara a medios y le habían dicho que ellos tampoco lo harían. Sin embargo, la paisa aseguró sentirse traicionada y por eso expuso su versión de los hechos. Actualmente, Robinson Díaz sigue casado con su esposa Adriana Arango. Aunque en su momento la pareja se distanció, luego de que el escándalo pasó Adriana perdonó a Robinson y pudieron continuar con su matrimonio. Por su parte, Sara Corrales, cuando el escándalo dio titulares en todo el país llevó la peor parte de la historia. La paisa quedó con la reputación por el suelo, pero ahora brilla en el exterior además de estar felizmente comprometida con un mexicano.

Lina Tejeiro y Andy Rivera

La pareja intentó reanudar su amor dos veces. Un amor que llevaba muchos años de estabilidad pero también de idas y venidas. Más que su triste separación, fue más impactante cuando la actriz decidió abrir su corazón públicamente. En el 2020 se sinceró y aceptó que pese a haber tenido una relación tóxica con Andy Rivera, todavía lo sigue amando. Lina Tejeiro no tuvo problema en llevar su sinceridad a un punto donde se le salieron las lágrimas, conmoviendo así a todos sus seguidores.

Según ella, la relación terminó porque mucha gente comenzó a meterse en ella "No se logró ni funcionó porque él no quiso. Esa es la verdad. Pero es muy difícil cuando ya se había hecho algo tan público como mi anterior relación. La gente es mala, la gente es cruel y hace comentarios muy hirientes". A pesar de intentarlo muchas veces, decidieron no forzar las cosas cuando aún había muchas heridas sin sanar. Sus seguidores no pierden la fe y años después siguen esperando que los famosos regresen.

Margarita Rosa y Carlos Vives

La pareja se conoció en un set de grabación, su amor fue tan inmediato que se dijeron el sí en 1988. Hasta los mismos colombianos llegaron a ilusionarse por la perfección de la pareja del momento: la virreina del Concurso Nacional de Belleza completamente enamorada del cantante y actor que más sonaba en la época. Sin embargo, en menos de dos años el amor se acabó, al menos romántico. Tiempo después, el cantante confesó en entrevista para Minuto 30 que Margarita Rosa nunca estuvo verdaderamente comprometida con la relación, "andaba en otras cosas, no quiso, quizá éramos muy jóvenes. Eso es todo”. Sin embargo, Carlos Vives aseguró que estaba muy enamorado e hizo todo lo que estuvo en sus manos para que fueran felices. Margarita Rosa sabía que quería más cosas y una de esas era encontrar su pasión en la vida.

Pero el final no fue tan infeliz, pues ahora, más de 30 años después de la efímera relación, Margarita aún recuerda al artista y sin pena confiesa el amor que le tendrá de por vida.

Ana María Orozco y Julián Arango

Otra pareja que pasa de la ficción a la realidad, se conocieron por trabajar en la misma producción, ahí nació su amor y rápidamente los llevó a decirse el sí. Antes de celebrar su primer aniversario de casados, exactamente a los 10 meses, la pareja pidió el divorcio. La relación no acabó en los mejores término, convirtiéndose hasta en un martirio para ellos y el resto de compañeros, pues ambos compartían escenas en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Laura Acuña y Camilo Montoya

Era 2004, la bumanguesa comenzaba su carrera y conoció al ya presentado en Caracol. Ambos se conocieron en Cartagena y solo les bastó siete meses para casarse ante la iglesia en el 2005. No habían cumplido ni el año de casados cuando en la prensa solo hablaban de Laura Acuña y el productor José Gaviria. El matrimonio se acabó y la presentadora tuvo otra relación fugaz con el jurado de Factor X; para al final no terminar con ninguno de los dos. Ahora se encuentra felizmente casada y en familia con el empresario Rodrigo Kling.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

“La verdad es que en un día o en dos días ya van a oficializar su separación mediante un comunicado a la opinión pública” así lo dijo Graciela Torres, más conocida como La Negra Candela en sus redes sociales para hablar de la tan especulada separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Después del también divorcio entre Alejandro Riaño y la mamá de sus tres hijos María Alejandra Manotas, estos otros dos famosos seguirían en la lista de separaciones de la farándula; sin embargo, sus seguidores aún esperan un pronunciamiento oficial.

